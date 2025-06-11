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Ночью враг массированно атаковал дронами Харьков и Одесскую область: есть жертвы (фото, видео)
Россияне продолжают обстреливать Украину. В ночь на 11 июня (с 22.00 10 июня) противник атаковал 85 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, а также баллистической ракетой Искандер-М. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
«Основные направления воздушного удара — Харьковщина, Донетчина и Одесщина. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 49 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге, севере и в центре страны. 40 — сбиты огневыми средствами поражения, 9 — локационно утрачены/подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 14 локациях, падение сбитых (обломки) в 2 локациях», — говорится в сообщении.
В Харькове два человека погибли. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
«В результате массированного удара вражеских беспилотников по Харькову погибли 2 человека, еще по меньшей мере 37 получили ранения, среди них 5 детей. Повреждены многоэтажные дома, частный сектор, гражданское предприятие и другие объекты. В Слободском и Основянском районах вспыхнули пожары. На местах работают спасатели, полиция, медики и коммунальные службы. Продолжаются спасательные работы, эвакуация жителей и ликвидация последствий», — говорится в сообщении.
По данным городского головы Харькова Игоря Терехова, одно из попаданий пришлось в жилую многоэтажку. В пятиэтажном доме горело более 15 квартир.
«С 00:31 до 00:40 враг нанес удар 17 ударными дронами типа „шахед“ по двум районам Харькова — Слободскому и Основянскому. Есть прямые попадания в многоэтажные дома, частные дома, детские площадки, предприятия и общественный транспорт. Горящие квартиры, разрушенные крыши, выгоревшие машины, разбитые окна. Предварительно есть 2 погибших и 37 пострадавших, среди них — 5 детей. Несколько человек удалось спасти из охваченных огнем домов. Повреждены троллейбусы, контактная сеть, коммунальные и производственные объекты», — сообщил он.
Как сообщил Офис Генерального прокурора, количество пострадавших выросло до 60, среди которых 9 детей. Погибли два человека: 66-летний мужчина и женщина 47 лет.
Также россияне атаковали Одессу. Разрушения и повреждения получили дачные дома, хозяйственные постройки, легковые автомобили и гражданские плавсредства. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
«На местах вспыхнули пожары, оперативно ликвидированные спасателями. К счастью, никто не пострадал», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», на днях Ровенщина ночью пережила самую масштабную атаку с начала вторжения.200
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