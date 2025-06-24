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С 2014 года неоднократно участвовал в боевых действиях: в Донецкой области погиб полицейский из Тернополя
В Тернополе в последний путь провели Александра Виничука — сотрудника корпуса оперативно-внезапного действия полиции. Его жизнь оборвалась 20 июня на Донбассе во время выполнения боевого задания. Правоохранитель до последнего вздоха оставался верен присяге, сообщили в Нацполиции.
«Александр был одним из тех, о ком с уважением говорят: профессионал своего дела. За его плечами почти 25 лет службы в органах внутренних дел. Он не искал легкие пути, а строил карьеру в элитных подразделениях специального назначения», — говорится в сообщении.
По словам коллег, в 2018 году он возглавил штурмовой отдел по проведению специальных операций в управлении КОРД в Тернопольской области.
«С 2014 года Александр неоднократно участвовал в боевых действиях — в зоне АТО и ООС. С началом полномасштабного вторжения находился на самых горячих участках фронта», — сообщили в Нацполиции.
Свой последний бой подполковник полиции принял в Донецкой области. Произошло это при выполнении боевого задания вблизи села Иванополье Краматорского района. Полицейский был похоронен со всеми военными почестями на Аллее Героев.
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