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Почти три года ждали чуда: в бою на Донетчине погиб слесарь с Черкасчины
После долгих неустанных поисков, отчаянной веры в чудо на родную землю вернулся младший сержант Вадим Ланин. Все это время семья жила между надеждой и болью - воин считался без вести пропавшим, сообщает мэр города Смела Сергей Ананко. Вадиму навеки 44 года.
«Вадим получил образование в профессионально-техническом училище № 4. Срочную службу проходил в органах внутренних дел. Работал слесарем. Любил жизнь, был искренне вежливым, жизнерадостным, многогранным, всегда находил теплое слово, искренний совет или просто молчаливую поддержку для друзей и близких», — говорится в сообщении.
В армию мужчина был мобилизован в начале полномасштабного вторжения. Служил в должности заместителя командира боевой машины. Свой последний бой Вадим Ланин принял 22 октября 2022 года в Покровском районе Донецкой области.
«Искренние соболезнования жене, доченьке, близким, друзьям, военным побратимам, всем, кто знал, уважал и любил героя..» — добавил мэр.
Похоронили Вадима Ланина со всеми военными почестями, под залпы салютной группы на Аллее Славы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в бою на Донетчине погиб нацгвардеец с Киевщины, который с первых дней войны пошел защищать страну.120
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