С первых дней войны пошел защищать страну: в бою на Донетчине погиб нацгвардеец с Киевщины

Еще одна черная весть с фронта прилетела на Киевщину. 9 июня 2025 года во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Орест Билинчук-Портяк из Фастова. С первых дней полномасштабного вторжения защитник стал добровольцем ТРО, далее был медиком батальона «Госпитальеры», позже встал в ряды Вооруженных Сил Украины, сообщает Фастовский городской совет. В мае ему исполнился 31 год.

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«Орест получил высшее образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко по направлению „Кино- и телеискусство“, специализация — кино- и телеоператорство. Он защищал Родину в составе 4-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины Сергея Михальчука „Рубеж“, был военнослужащим Национальной гвардии Украины», — говорится в сообщении.

Отважный воин в составе боевых подразделений выполнял задачи на Харьковщине, Донетчине, Луганщине. Участвовал в тяжелых боях вблизи Кременной (Серебрянский лес), где чудом остался жив.

За отличную службу Орест Билинчук-Портяк имел награды медаль «Честь. Слава. Держава» — за мужество, патриотизм и активную гражданскую позицию, нагрудный знак «Хрест хоробрих» (с вручением благодарности) — за уничтожение врага".

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Свой последний бой защитник принял в Донецкой области. В вечной скорби по нему жена, мать, сестра, друзья и родные.

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