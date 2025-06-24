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«Нелепая штуковина из мультфильма Диснея»: стало известно, что изменит Уильям в первый день на троне

15:52 24 июня 2025
Принц Уильям с супругой готовятся к коронации. Фото из соцсети

Принц Уильям, которому недавно исполнилось 43 года, готовится стать будущим королем и провести в Великобритании кардинальные перемены.

И начать их он стремится уже с первого дня после восшествия на престол. В частности, изданию Daily Mirror стало известно, что уже на коронации Уильяма, вероятно, не будет роскошной короны стоимостью в пять миллиардов фунтов стерлингов, которую возлагали на голову и Елизавете II, и ее отцу, Георгу VI.

Корона Британской империи. Фото из Википедии

По мнению Уильяма, коронация должна быть более скромной и отражать элементы современного общества. Принц считает некоторые из обычаев устаревшими и неактуальными — отсюда такое стремление все изменить.

«Это нелепая штуковина, которая выглядит так, словно она из диснеевского мультфильма», — высказался один из друзей Уильяма о короне. Придерживается ли такого же мнения сам принц, не уточняется.

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При этом издание напоминает, что чрезвычайно дорогая корона, о которой идет речь, была изготовлена в 1937 году. Она украшена 31 170 единицами драгоценных камней.

Также стало известно, что с Уильямом и Кейт Миддлтон работают специальные инструкторы, рассказывающие, как вести себя на коронации, что делать и что именно говорить. Врачи надеются, что Чарльз III сможет еще пожить, но в традициях Великобритании готовиться ко всем возможным вариантам.

Напомним, ранее появились шокирующие подробности о состоянии здоровья больного раком Чарльза III.

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Фото со страницы принца и принцессы Уэльских в соцсети

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