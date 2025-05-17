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Популярность Меган Маркл упала до исторического минимума: что произошло
Несмотря на невероятные усилия Меган Маркл, чтобы добиться любви публики, британская аналитическая компания YouGov зафиксировала у нее самый низкий за всю историю рейтинг одобрения.
Так, среди опрошенных взрослых англичан количество людей, которым она нравится, составило лишь 20%. Тех, кому она не нравится — 65%, что дает ей чистый рейтинг одобрения минус 45. Ранее этот рейтинг был несколько ниже.
Меган «вышла в люди» в 2025 году с кулинарным шоу Netflix With Love, Meghan, интернет-магазином As Ever и новым подкастом о предпринимательстве Confessions of a Female Founder, пишет издание News Week.
Этот поворот предусматривал отход от того типа контента, который пара создавала раньше и где они остро критиковали британскую монархию. Таким образом Сассекские создали условия, чтобы улучшить свои отношения с общественностью. Однако в Великобритании, похоже, это пока не улучшило ее репутацию среди простых людей.
В пресс-релизе YouGov говорится: «Новые данные показывают, что расположение к Меган, герцогине Сассекской, находится на самой низкой точке с момента начала отслеживания в 2017 году».
«Принц Гарри после недавнего провала дела о защите и последующего интервью BBC также негативно воспринимается британской общественностью», — говорится дальше.
Рейтинг одобрения Гарри составляет минус 36. Меган и Гарри были очень непопулярны среди людей старше 65 лет, из которых 86 процентов не любили Меган, а 81 процент — Гарри.
В то же время принц и принцесса Уэльские стали самыми популярными членами королевской семьи Британии. Причем Кейт понравилась 72 процентам, а не понравилась 13 процентам, что оценивает ее в плюс 59. Уильям понравился 75 процентам, а не понравился 16 процентам, то есть он также имел чистый рейтинг одобрения плюс 59.
Недавно Букингемский дворец сделал окончательный шаг по отношению к принцу Гарри и Меган Маркл, дав понять, что они там не желательны.
Фото: Getty Images195
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