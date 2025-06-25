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Общество и люди

В «Укрзалізниці» объяснили, почему не останавливают поезда во время воздушных тревог

9:04 25 июня 2025
Балистика повредила пассажирский поезд в Днепре. Фото ОВА

Накануне во время баллистического удара по Днепру был поврежден пассажирский поезд № 52 Одесса — Запорожье. Среди пассажиров были раненые.

Впрочем, в «Укрзалізниці» отмечают, что железнодорожное сообщение остается одним из самых безопасных, и объясняют, почему во время воздушной тревоги не останавливают движение поездов. Так, в эфире «КИЕВ24» руководитель по вопросам пассажирских коммуникаций «УЗ» Александр Шевченко пояснил, что остановка одного поезда может повлиять на все движение по железной дороге, по которой перевозят не только гражданских пассажиров, но и стратегические грузы, и раненых военных, и иностранных чиновников, которые приезжают в Украину, производят эвакуацию из опасных регионов и так далее.

«Мы не имеем права остановить это движение даже под обстрелами», — отметил он и добавил, что есть поезда, которые должны продолжать движение при любой ситуации.

По словам Шевченко, движущийся поезд является более безопасным объектом, чем стоящий на месте.

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«В настоящее время мы делаем все, чтобы обезопасить наших пассажиров. У нас есть круглосуточный диспетчерский контроль, круглосуточная связь с военными. Мы четко понимаем, где и как мы едем», — отметил Шевченко.

Относительно пострадавших в Днепре, представитель «УЗ» отметил, что поезд получил повреждения из-за взрывной волны — баллистика ударила рядом с местом, где в то время он проезжал: «К сожалению, такие случаи периодически случаются. Это не впервые и, к сожалению, надо понимать, что это не в последний раз во время этой войны».

Ранее в компании сообщали о задержке ряда поездов из-за повреждений железнодорожных путей в Киевской области. Это произошло 6 июня в результате массированной атаки россиян, применивших более 450 средств нападения: «Калибры», Х-101, баллистику, «Шахеды»…

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Фото со страницы Днепропетровской ОВА

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