- 14:18 Порошенко задекларировал миллионный подарок детям, отдыхая в Турции, — «Слідство.інфо»
- 13:53 «Интервью с вампиром» спустя 30 лет: Брэд Питт и Том Круз встретились на премьере
- 13:21 Оформление пенсии за границей: что делать и куда обращаться
- 13:20 Враг ударил «шахедами» по учебному центру Сухопутных войск: что известно
- 12:57 «Астрологический сезон Рака»: какие знаки зодиака ожидает целый месяц везения
- 12:20 «Этот образ по-прежнему в моде, его никто не отменял»: стилист назвала самые актуальные сочетания одежды и аксессуаров
- 11:56 «На психиатра Марьяне»: Тарас Тополя объявил сбор на врача для одиозного нардепа
- 11:42 В Днепре раздались взрывы: россияне ударили по городу баллистикой
- 11:22 После ударов США: Тегеран обратился к путину с письмом от Хаменеи
- 10:53 «Дабл-трабл»: сын-красавчик Андрей посетил Потапа после госпитализации
- 10:23 Игра нервов перед саммитом НАТО: почему Рютте заговорил о необратимом пути Украины
- 10:13 Наводил российские ракеты по Днепру и Полтавщине: СБУ задержала несовершеннолетнего агента фсб рф
В Днепре раздались взрывы: россияне ударили по городу баллистикой
Днем во вторник, 24 июня, оккупанты снова атаковали Украину — в Днепре были слышны звуки взрывов. Незадолго до этого в Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистического удара.
«Скоростная цель на Днепр!» — говорилось в сообщении.
Днепр под атакой баллистики: над городом поднялись столбы дыма после запуска трех ракет, сообщали местные СМИ.
«Враг атаковал Днепр. Раздалась серия взрывов. Информацию о последствиях уточняем. Воздушная тревога продолжается. Будьте в безопасном месте до отбоя», — отметил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По предварительным данным, в Днепре был прилет по жилому микрорайону «Парус».
Врагом было применено по меньшей мере 4 Искандер-М из Таганрога, пишут мониторинговые каналы.
В результате удара россии по Днепропетровщине поврежден поезд № 52 Одесса — Запорожье, сообщили в «Укрзалізниці».
Компания готовит подменный подвижной состав, чтобы пересадить пассажиров и доставить в Запорожье.
«В результате террористического удара россии по Днепропетровщине поврежден поезд № 52 Одесса — Запорожье. На место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Пассажиров оперативно перевели в укрытие, поскольку воздушная тревога в регионе продолжается. „Укрзалізниця“ готовит подменный подвижной состав по Днепру, чтобы пересадить пассажиров и доставить в Запорожье», — говорится в сообщении.
После этого россияне ударили баллистикой по Полтавщине! Были применены 2х ракеты Искандер-М.
Позже в Днепропетровской ОВА сообщили, что в Днепре есть погибшие и раненые после ракетного удара. Повреждены админздание, общежитие, гимназия, возник пожар.
«Ударил агрессор и по городу Самар. Подробности уточняем. Везде, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие», — уточнил Лисак.
По состоянию на 13:50 в Днепре 7 погибших и около 70 пострадавших. Среди них 10 детей. «В Днепре число жертв российской атаки выросло до семи. Пострадавших около 70. Среди них десять детей. Пять раненых — «тяжелые», сообщил Сергей Лысак.
Ночью россия снова нанесла удар по Украине с помощью дронов-камикадзе. В Харькове ранения получили по меньшей мере три человека. Взрывы были зафиксированы в Немышлянском и Салтовском районах города. На Сумщине в результате попадания погибли трое мирных жителей — мужчина, женщина и 8-летний ребенок. Повреждены жилые дома, на месте попадания вспыхнул пожар.
К утру в Киеве закончили разбирать завалы на поврежденной многоэтажке. В Шевченковском районе столицы российская ракета 23 июня унесла жизни 9 человек.281
Читайте нас в Facebook
Близнецам не желательно влезать в долги, а у Весов и Львов возможен неожиданный бонус: финансовый гороскоп на неделю 23 — 29 июня
«Наши защитники теряют жизнь за эту землю, а вам хочется „качать“ под Моргенштерна?»: украинский хореограф обратился к украинцам