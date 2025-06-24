В Днепре раздались взрывы: россияне ударили по городу баллистикой

Днем во вторник, 24 июня, оккупанты снова атаковали Украину — в Днепре были слышны звуки взрывов. Незадолго до этого в Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистического удара.

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«Скоростная цель на Днепр!» — говорилось в сообщении.

Днепр под атакой баллистики: над городом поднялись столбы дыма после запуска трех ракет, сообщали местные СМИ.

«Враг атаковал Днепр. Раздалась серия взрывов. Информацию о последствиях уточняем. Воздушная тревога продолжается. Будьте в безопасном месте до отбоя», — отметил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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По предварительным данным, в Днепре был прилет по жилому микрорайону «Парус».

Врагом было применено по меньшей мере 4 Искандер-М из Таганрога, пишут мониторинговые каналы.

В результате удара россии по Днепропетровщине поврежден поезд № 52 Одесса — Запорожье, сообщили в «Укрзалізниці».

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Компания готовит подменный подвижной состав, чтобы пересадить пассажиров и доставить в Запорожье.

«В результате террористического удара россии по Днепропетровщине поврежден поезд № 52 Одесса — Запорожье. На место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Пассажиров оперативно перевели в укрытие, поскольку воздушная тревога в регионе продолжается. „Укрзалізниця“ готовит подменный подвижной состав по Днепру, чтобы пересадить пассажиров и доставить в Запорожье», — говорится в сообщении.

После этого россияне ударили баллистикой по Полтавщине! Были применены 2х ракеты Искандер-М.

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Позже в Днепропетровской ОВА сообщили, что в Днепре есть погибшие и раненые после ракетного удара. Повреждены админздание, общежитие, гимназия, возник пожар.

«Ударил агрессор и по городу Самар. Подробности уточняем. Везде, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие», — уточнил Лисак.





По состоянию на 13:50 в Днепре 7 погибших и около 70 пострадавших. Среди них 10 детей. «В Днепре число жертв российской атаки выросло до семи. Пострадавших около 70. Среди них десять детей. Пять раненых — «тяжелые», сообщил Сергей Лысак.

Ночью россия снова нанесла удар по Украине с помощью дронов-камикадзе. В Харькове ранения получили по меньшей мере три человека. Взрывы были зафиксированы в Немышлянском и Салтовском районах города. На Сумщине в результате попадания погибли трое мирных жителей — мужчина, женщина и 8-летний ребенок. Повреждены жилые дома, на месте попадания вспыхнул пожар.

К утру в Киеве закончили разбирать завалы на поврежденной многоэтажке. В Шевченковском районе столицы российская ракета 23 июня унесла жизни 9 человек.

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