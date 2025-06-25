Семикратного чемпиона Франции по футболу с экс-тренером «Шахтера» изгнали из элитного дивизиона (фото)

Семикратный чемпион Франции и обладатель Кубка «Лион», главного тренера которого Паулу Фонсеку (экс-наставник «Шахтера») отстранили от футбола на девять месяцев за физическое воздействие на арбитра, отправили во второй дивизион, сообщает L'Équipe.

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Такое решение вынес Национальный департамент по контролю и управлению (DNCG) — орган, который осуществляет надзор за футбольными клубами Франции.

Как известно, в ноябре прошлого года стало известно, что «Лион», неизменно выступавший в элитном дивизионе с 1989 года, будет переведен в Лигу 2 из-за того, что не предоставил запрошенные финансовые гарантии погашения долга в размере 175 млн евро.

Кстати, по итогам прошлого сезона «Лион» занял в Лиге 1 6-е место и квалифицировался в Лигу Европы.

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Пока клуб готовится подать апелляцию, болельщики «ткачей» развесили по всему городу транспаранты с надписью «Текстор, вон!». Требуя немедленной отставки президента «Лиона» Джона Текстора (на фото в заголовке с Паулу Фонсекой).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер легенда «Лиона» Бернар Лякомб, вошедший в историю французского футбола.

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Фото ФК «Лион», Х Bad Gones 1987





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