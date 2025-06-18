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Умер чемпион Европы, вошедший в историю французского футбола (фото, видео)
Легенда «Лиона» и чемпион Европы по футболу в составе сборной Франции Бернар Лякомб умер в возрасте 72 лет, сообщает «Экип». Ранее чемпион мира по футболу ушел из жизни в один день со своим легендарным тренером.
Один из лучших игроков в истории французского футбола Лякомб на протяжении карьеры выступал за «Лион», «Сент-Этьен» и «Бордо». По общему количеству мячей в чемпионате Франции форвард занимает второе место с 255 голами, уступая только аргентинцу Делио Оннису (299).
Бернар Лякомб — трехкратный чемпион Франции и трехкратный обладатель Кубка страны.
В составе сборной Франции форвард провел 38 матчей, забив 12 мячей и став в 1984 году с командой Мишеля Идальго чемпионом Европы.
Кстати, Лякомб в свое время был автором самого быстрого гола в истории команды Франции. Чтобы поразить ворота сборной Италии на ЧМ-1978, ему понадобилось всего 38 секунд (позже, в 1991-м, Франк Созе забил албанцам на 34-й секунде игры).
June 17, 2025
Завершив карьеру, Франк Лякомб с 1996 по 2000 год тренировал «Лион» и привел команду к победе в Кубке Интертото в 1997-м. Кстати, в той команде играл будущий обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема. Позже легенда клуба занимал должности спортивного директора и советника президента Жан-Мишеля Оляса (до 2019 года).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер известный футболист и тренер, забивший легендарный гол ударом с 77 метров.
Фото из соцсетей
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