Подрядчики могут быть связаны с нардепом Кузьминых: СМИ о 10 миллионах на ремонт больниц Житомира

В Житомире планируют выделить из городского бюджета 10 млн гривен на развитие местной медицинской инфраструктуры. Соответствующее решение поддержала бюджетная комиссия городского совета, пишет издание «Коротко.Про» со ссылкой на нардепа Сергея Кузьминых.

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«Половину суммы — 5 миллионов гривен — планируют направить на капитальный ремонт и оснащение КП „Больница № 1“, в частности, на систему ультразвуковой диагностики и обновление отделений травматологии и ортопедии. Еще 5 миллионов — на реконструкцию второго этажа хирургического корпуса больницы № 2 имени В. П. Павлусенко. Финансирование будет происходить на условиях софинансирования: часть средств должны предоставить сами медицинские учреждения», — говорится в материале.

Однако, как пишет «Коротко.Про», в этой «позитивной» истории есть важный бекграунд.

«В предыдущие годы ремонты в больницах Житомира неоднократно выполняли компании, которые, по данным расследований, имеют связи с Сергеем Кузьминых. Речь идет, в частности, о фирмах, принимавших участие в тендерах на медицинские услуги, закупки оборудования и ремонтные работы в регионе», — пишет издание.

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В материале говорится, что в СМИ и общественном секторе неоднократно поднимался вопрос потенциального конфликта интересов: депутат, публично продвигающий финансирование больниц, может быть косвенно заинтересован в распределении подрядов через аффилированные структуры.

«Общественность ожидает, что во время нового распределения подрядов на 10 миллионов гривен будет обеспечена открытость процедур и реальная конкуренция. В противном случае Житомир может снова стать примером того, как публичное финансирование используется для поддержки приближенных структур под прикрытием социально важных проектов», — пишет «Коротко.Про».

Напомним, как писало «Суспільне», нардепа-мажоритарщика от Житомирщины Сергея Кузьминых подозревают во взяточничестве. 28 января 2022 г., во время совместной операции Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Офиса генерального прокурора, его задержали во время получения полумиллионной взятки при содействии заключению контрактов между частными компаниями и больницей.

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Дело по обвинению по статьям, предусматривающим уголовную ответственность за коррупцию, находится в суде. В настоящее время ее рассматривает Высший антикоррупционный суд.

Эксперты антикоррупционных организаций выражают обеспокоенность по поводу затягивания процесса, ведь срок давности по этому делу истекает менее чем через два года.

Ранее сообщалось, что депутат Сергей Кузьминых лоббирует интересы производителей лекарства в истории с маркетинговыми договорами.

Фото: Facebook

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