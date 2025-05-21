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Лоббирует интересы производителей лекарств в истории с маркетинговыми договорами: СМИ об инициативах депутата Кузьминых
Народный депутат Сергей Кузьминых, несмотря на очевидный провал инициативы по запрету маркетинговых договоров и отсутствие каких-либо положительных результатов для потребителей, продолжает эту инициативу защищать в интересах производителей лекарств. Об этом сообщает издание Telegraf в материале «Первый блин комом».
Как отмечается в публикации, парламентский подкомитет по вопросам фармации, который возглавляет Кузьминых, продвигал решение о прекращении маркетинговых выплат между фармпроизводителями и аптеками. Ожидалось, что такой запрет приведет к снижению цен на лекарства на 15−20%. Впрочем, этого не произошло — «на практике цена препаратов пересмотрена не была и средства, которые ранее выплачивались аптекам за услуги маркетинга, просто остались фармацевтическим предприятиям как дополнительная прибыль».
Зато, отмечает издание, аптечные сети, потеряв маркетинговые выплаты, оказались под угрозой банкротства. Чтобы выжить, они были вынуждены «поднять торговую наценку до разрешенного максимума», что в результате лишь ускорило рост цен.
Впрочем, Сергей Кузьминых продолжает отстаивать собственную позицию. В своих публичных заявлениях он в очередной раз подчеркивает, что причиной высоких цен является «чрезмерное количество аптек и маркетинговые соглашения». Telegraf отмечает, что подобные заявления выглядят неубедительно на фоне того, что «маркетинговые сделки запрещены с 1 марта, а производители до сих пор не спешат снижать цены».
«Это никак не объясняет тот факт, что маркетинговые сделки запрещены с 1 марта, а производители до сих пор не спешат снижать цены», — подчеркивает издание.
Более того, ситуация обострилась для аптек в прифронтовых и малых населенных пунктах, где закрытие заведений угрожает доступу к лекарствам для тысяч украинцев. По данным Gradus Research, 90% граждан «категорически против закрытия аптек в этих регионах», а большинство считает, что наличие аптек влияет не только на цену, но и на возможность найти нужный препарат.
Издание также напоминает, что решение СНБО о запрете маркетинговых договоров предусматривает временный характер меры до момента внедрения системы реферирования оптовых цен. Над этим сейчас работает межведомственная рабочая группа под руководством Ирины Верещук и при участии министра здравоохранения Виктора Ляшко, представителей Гослекслужбы, АМКУ, народных депутатов и фармрынка.
Telegraf подытоживает, что, несмотря на негативные последствия действующей модели, ее главный политический лоббист в парламенте — депутат Кузьминых — продолжает поддерживать запрет, фактически игнорируя экономическую реальность и угрозы для аптечной инфраструктуры в критических регионах.
Ранее народный депутат Юрий Заславский прокомментировал ход реформы в фармацевтической отрасли, отметив, что ценообразование на лекарства требует сбалансированного решения.
Фото hromadske96
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