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Тельцам — «Колесо Фортуны» и судьбоносный поворот, Рыбам — «Семерка мечей» и испытание на честность: Таро-прогноз на 26 июня
Тарологи, которые ранее назвали карту нынешней недели, рассказали, чего ждать 26 июня 2025 года. Карты Таро предсказывают бурный и насыщенный день, в который многим знакам зодиака предстоит проявить стойкость, решимость и гибкость, пишет slovofraza.com.
Козерог — Дама Жезлов
Козероги, вы будете источником харизмы и энергии. Вдохновляйте других, но сохраняйте человечность. Ваша уверенность будет сильна, но избегайте высокомерия. Баланс между силой и сочувствием даст лучший результат.
Водолей — Шестерка Денариев
Водолеям предстоит восстановить баланс «давать — брать». Возможно, вы устали от излишней отдачи или брали, ничего не давая взамен. Учитесь говорить «нет» и ценить себя. Принимайте помощь с благодарностью, но остерегайтесь манипуляций.
Рыбы — Семерка Мечей
Рыбам день готовит испытание на честность. Искушение скрыть правду может привести к недоверию. Будьте осторожны с обещаниями и не злоупотребляйте доверием. Лучше взять паузу и извиниться, если обидели кого-то.
Овен — Шестерка Кубков
Овны, проявите открытость к диалогу и уступкам, особенно в отношении к близким. Воспоминания могут повлиять на решения. Будьте терпимее к чужим слабостям, это укрепит доверие.
Телец — Колесо Фортуны
Тельцов ждет судьбоносный поворот. Сохраняйте спокойствие при принятии важных решений. Избегайте конфликтов: сказанное в гневе может принести потери. Доверьтесь судьбе — она приведет вас туда, где вам будет лучше.
Близнецы — Солнце
Близнецов ждет радость и легкость. Но будьте внимательны к деталям, особенно в финансах. День хорош для творчества и общения, но не позволяйте эмоциям полностью захватить вас.
Рак — Девятка Жезлов
Раки, несмотря на усталость или разочарование, не сдавайтесь. Вы уже прошли долгий путь, победа близка. Верьте в себя и помните, что самые темные часы — перед рассветом.
Лев — Повешенный
Львам нужно отказаться от спешки. Переосмыслите ситуацию, возможны замедления, но они дадут шанс найти новый путь. Вселенная ведет вас к более глубокому смыслу.
Дева — Паж Кубков
Девы, день принесет много эмоций. Не пытайтесь контролировать все мелочи. Позвольте жизни течь свободно. Возможен прилив творческого вдохновения — не бойтесь выражать себя.
Весы — Король Денариев
Весам предстоит проявить ответственность и принимать серьезные решения. Ваши прошлые усилия могут принести награду. Оставайтесь рациональными, но не забывайте о доброте — в этом ваша сила.
Скорпион — Вера (Верховный жрец)
Скорпионам сегодня нужна духовная поддержка или мудрый совет. День благоприятен для переоценки ценностей. Примите ситуацию и найдите в ней урок. Доверьтесь себе и своим решениям.
Стрелец — Пятерка Кубков
Стрельцы, не поддавайтесь унынию. Вы склонны фокусироваться на потерях, но оглянитесь на то, что у вас осталось. Переключитесь на мелочи, приносящие радость. Не зацикливайтесь на прошлом.
Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи составили финансовый гороскоп на текущую неделю.343
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