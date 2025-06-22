Карта Таро недели: что нас ждет с 23 по 29 июня

Тарологи, ранее подготовившие таро-прогноз для всех знаков Зодиака на воскресенье, 22 июня, определили основную карту, которая будет характеризовать то, что будет происходить в течение рабочей недели с 23 до 29 июня.

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Обычно тарологи используют пять или шесть карт из колоды в 78 карт. В некоторых случаях можно использовать и расклад из одной карты — в таком случае считается, что информация поступает в «концентрированном» виде, и задает тенденцию определенного периода, пишет издание Marie Clair.



Картой недели, которая начнется 23 июня и завершится 29 июня, стала «Шестерка Мечей». В тарологии она всегда означает перемены. Поэтому в ближайшее время всех нас ждет внутренний переход и ценностная переориентация.

Обычно эта карта изображается в виде двух плывущих в лодке людей. В переднюю часть судна воткнуты 6 мечей, а воды, по которым движутся путешественники, сменяются с бурных на более спокойные.

Карта Таро "Шестерка мечей". Фото из открытых источников

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Именно эта сцена символизирует смену ориентиров. Обратите внимание: процесс уже запущен, остается только не мешать ему.

Следовательно, на следующей неделе многие смогут почувствовать, что пора отпустить прошлое с его страхами, обидами и конфликтами. Только избавившись от прежних забот, вы сможете продвинуться вперед в своих делах и почувствовать ясность ума, которая будет способствовать успешному планированию будущего.

Энергия недели будет спокойной, однако вы все равно ощутите потребность в одиночестве. Ведь «Шестерка Мечей» требует от человека сознания и рациональности, и только изоляция от внешнего мира позволит настроиться на нужную волну.

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Также может появиться желание навести порядок в отношениях — расставить все точки над «i», поговорить о том, что давно не устраивает, сблизиться как никогда или, наоборот, понять, что вам дальше не по пути.

С особенной силой это скажется на тех парах, которые недавно переживали кризис. Сейчас можно перейти к более глубокому и осмысленному общению или окончательно разорвать все связи. Все зависит только от принимаемых решений.

Люди не в паре смогут посмотреть собственные установки. Если в прошлом вы были убеждены, что стремитесь к отношениям и без них испытываете дискомфорт, то, возможно, вам придет осознание того, что вы готовы к духовному поиску, который приведет к внутренней гармонии.

В профессиональной сфере «Шестерка Мечей» заставит людей освободиться от всего лишнего. Например, проектов, не дающих результата, от сверхурочной работы, от бессмысленных задач, постоянного соответствия чужим ожиданиям.

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Это хорошее время, чтобы просмотреть свои рабочие дела, делегировать обязанности или построить план дальнейшего развития. Возможно, вы даже подумаете об изменении направления — и это вполне рациональная идея, если вы понимаете, что любовь к нынешней профессии полностью себя исчерпала.

Восточный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю 23−29 июня читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото из открытых источников

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