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Овнам — прибыль, Козерогам — встреча с людьми из прошлого: гороскоп на 26 июня
Астрологи, ранее составившие финансовый гороскоп на текущую неделю (23 — 29 июня), рассказали, каким будет день 26 июня. Это время благоприятно для обучения в любом его виде и на любом уровне — знания будут усваиваться удивительно легко, информирует ТСН.
Козерог
Встреча с людьми из прошлого может быть неприятной. Не стоит давать второй шанс отношениям, закончившимся на отрицательной ноте — усилия будут напрасны.
Водолей
Не держитесь за отношения, не приносящие радости. Лучше разорвать связь сразу, чем оттягивать неизбежное.
Рыбы
На агрессию со стороны старых знакомых реагируйте безразлично. Это лишит «энергетического вампира» его «пищи».
Овен
Вероятны значительные денежные поступления. Разумно спланируйте расходы, чтобы не растратить средства на ненужные вещи.
Телец
Направьте эмоции в этот день в мирное русло: на важные рабочие задания или домашние заботы, если вы в отпуске.
Близнецы
Не срывайте отрицательные эмоции на окружающих, особенно на близких, которым некуда от вас «убежать».
Рак
День благоприятен для бизнес-соглашений, подписания контрактов и переговоров. Любые деловые мероприятия сегодня обречены на успех.
Лев
Не лучшее время для свиданий и встреч с друзьями. События могут развиваться по неприемлемому сценарию, угрожающему отношениям.
Дева
Активность должна быть умеренной. Если вы не можете избежать действий, планируйте их на вторую половину дня, когда силы начнут прибывать.
Весы
Прежде чем просить о помощи, подумайте, следует ли раскрывать все свои замыслы. Возможно, лучше справиться своими силами.
Скорпион
Избегайте выяснения отношений, особенно с близкими. Сведите разногласия к минимуму, чтобы избежать длительных конфликтов.
Стрелец
Чередуйте работу с отдыхом, даже если задания срочны. Сил, которые в этот день еще достаточно слабы, не хватит на продолжительные трудовые подвиги.
Как писали «ФАКТЫ», ранее тарологи составили прогноз на неделю с 23 по 29 июня.1591
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