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Оккупанты наращивают производство нового истребителя: с начала года изготовлено уже 3 партии
Похоже, что в ответ на успешную операцию по уничтожению стратегической авиации рф, страна-оккупант решила наращивать производство других самолетов. В частности, одних из самых современных своих истребителей Су-35.
Такой вывод можно сделать из сообщений российских Telegram-каналов, информирующих о передаче партии самолетов минобороны рф. Начиная с сентября 2024 года — это как минимум 5 партий, о передаче которых заявлялось публично, и хотя количество переданных единиц техники не называется, речь идет как минимум о 2 Су-35 в одной партии.
Истребитель Су-35 является одним из самых современных в российской авиации и принят на вооружение в 2014-м году. Достаточно тяжелый (с полной нагрузкой до 34,5 тонн), он весьма быстрый — до 2500 км/ч, высотный — до 20 000 метров и с хорошей дальностью в 1580 км. В целом, данная техника является универсальной и предназначена как для боев в воздухе, так и нанесения ударов по земле.
Так, вооружение Су-35 составляют 30 мм пушка с запасом в 150 снарядов и 12 узлов для подвески оружия, в числе которого — ракеты класса «воздух-воздух», «воздух-земля», неуправляемые реактивные ракеты для стрельбы по наземным целям или бомбы весом до 1500 кг (не более 3 единиц).
Благодаря новым системам РЛС, Су-35, как заявляется, способен засекать воздушные цели на дальностях до 400 км, правда это зависит от размера цели. При этом как утверждают американские аналитики, российский истребитель превосходит имеющиеся у ВСУ F-16 по числу ракет, дальности их пуска и обнаружения цели. Впрочем — это неудивительно, ведь американский истребитель более чем на 30 лет старше.
Тем не менее Су-35 успешно уничтожается ПВО Украины, с 2022 года известно о как минимум 6 уничтоженных машинах, еще 2 были потеряны в авариях.
Всего до 2022 года были выпущены 124 единицы, часть из которых продана заграницу. По данным военного обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко, в 2022—2023 годах были изготовлены или модернизированы 17 Су-35, а общее количество данных самолетов на 2024-й у рф по данным журнала The Military Balance составляло 111 единиц.
Ранее «ФАКТЫ» писали о появлении на передовой части вооружения российского БТР «Бумеранг», который оккупанты не могут запустить в производство с 2013 года.187
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