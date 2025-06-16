Минимум полтора года: сколько времени уйдет у рф на ремонт поврежденных самолетов Ту-160М

1 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела впечатляющую операцию «Паутина», направленную против российской стратегической авиации, которая фактически перевернула правила современной войны. По оценкам НАТО, в результате атаки на четыре аэродрома было уничтожено 34% стратегических бомбардировщиков россии — носителей смертоносных крылатых ракет Х-101 и Х-55. Было повреждено не менее 40 самолетов, а 10−13, по сообщениям, полностью уничтожено. Украинские официальные лица утверждают, что количество потерь еще больше. Тем временем россия делает все возможное, чтобы преуменьшить успех операции.

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Однако уникальные документы, полученные частной аналитической разведывательной компанией Dallas, показывают, сколько времени на самом деле может понадобиться российской авиационной промышленности, чтобы восстановить этот критически важный компонент своей ядерной триады.

«Во-первых, упомянутая в документах компания „Темп“ действительно является одним из субподрядчиков, участвующих в ремонте и техническом обслуживании самолета Ту-160М № 801. Например, до 30 мая этого года эта организация должна была завершить ремонт нескольких критически важных систем: электронной системы управления двигателем (ЭСУД-32М1), цифрового электронного блока мониторинга и управления системой „R“ и воздухозаборника самолета. Во-вторых, протокол конференции подтверждает, что двигателестроительный завод, упомянутый в письме — завод „Объединенная двигателестроительная корпорация-Кузнецов“ в Самаре — обязан поставить четыре отремонтированных реактивных двигателя серии НК-32 02 до 15 августа 2025 года. Это соответствует количеству двигателей, которые, были уничтожены, как сообщается в письме „Темп“, что подкрепляет достоверность инцидента», — говорится в отчете.

Документы, обнародованные разведывательным сообществом, показывают, что ремонт только одного неисправного бомбардировщика Ту-160М требует привлечения не менее десяти различных аэрокосмических предприятий. Самая трудоемкая задача — капитальный ремонт поврежденных двигателей серии 02 НК-32 на заводе «Объединенная моторная корпорация — Кузнецов» — продлится, как ожидается, до 15 августа 2025 года.

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В протоколе не упоминаются другие важные этапы, такие как интеграция систем, испытания или окончательная сертификация, необходимые для возвращения самолета в эксплуатационное состояние. Поэтому очень маловероятно, что бомбардировщик будет полностью готов к выполнению задач до конца лета.

Как отмечалось ранее, во время операции Украины «Паутина» было повреждено до 40 российских самолетов дальнего радиуса действия. По данным веб-сайта Defense Express, ракетный удар россии по Украине 6 июня, который пропагандистская машина кремля пыталась представить как «возмездие», на самом деле стал косвенным подтверждением значительных потерь, которые понес стратегический авиационный флот россии в результате удара беспилотников.

Враг смог задействовать для удара только пять бомбардировщиков Ту-95МС и два Ту-160. Ранее каждый самолет обычно нес одну-три ракеты, но в этой атаке, чтобы максимизировать огневую мощь, бомбардировщики были загружены почти до предела, в среднем около пяти ракет на самолет. Использование Ту-160 является особенно редким для агрессора, который пытается сохранить двигатели и продлить срок службы этих ценных активов.

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Анализ сроков ремонта российских авиакосмических заводов четко показывает, что москве потребуется не менее полутора лет, чтобы полностью отремонтировать самолеты.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одной впечатляющей операции СБУ, которая раскрыла «внутрянку» работы офиса предателей в москве.

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