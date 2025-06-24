До передовой доехала новая российская техника, но есть нюанс

В то время как украинские бойцы пользуются новейшей техникой, спасающей жизни, на вооружении оккупантов оказывается весьма странная техника. Впрочем, иногда на передовой появляется и новейшее оружие, но лишь по частям.

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Так, военный эксперт Андрей Харук обратил внимание на уничтожение в середине июня необычного российского БТР-80. Как оказалось, бронетранспортер был оборудован вместо штатной башни с 2 пулеметами боевым модулем 32Г01 «Бумеранг-Буревестник».

По словам эксперта, модуль был создан он в рамках перспективной программы разработки колесного БТР К-16 «Бумеранг». Прототип его демонстрировался еще в 2013 году, а в 2015-м планировалось начать серийный выпуск, но до сих пор он не начался. И когда начнется, неизвестно. Так что ничего удивительного, что готовые компоненты от «Бумеранга» попытались использовать для модернизации старой техники.

Боевой модуль 32Г01 «Бумеранг-Буревестник"

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Как подчеркивает Андрей Харук, 32Г01 — достаточно компактный и хорошо защищенный модуль непроницаемой конструкции (т. е. он монтируется на крыше боевой машины, а внутри находится пульт управления для стрелка-оператора). «Бумеранг-Буревестник» является, так сказать, мономодулем — то есть он рассчитан на монтаж в нем только одного оружия — пулемета калибром до 14,5 мм. При этом для БТР-80 используется 12,7-мм пулемет «Утес», а прицельный комплекс боевого модуля позволяет обнаруживать цели на дальности до 3 км днем ​​и 1,5 км ночью.

«Какие преимущества дает новый модуль по сравнению со штатной башенной установкой? В первую очередь — это более современное прицельное оборудование. В комплексе с более быстрой и четкой наводкой это позволяет повысить эффективность огня как по наземным целям, так и по БпЛА», — поясняет эксперт.

Между тем на передовой у российских оккупантов часто появляются и настоящие раритеты в возрасте до 50 лет.

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