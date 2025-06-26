Воевал с 2017 года: защитника с Одесщины похоронили спустя почти три года после гибели

Страшная война безжалостно забрала жизнь защитника Олега Петрусенко, который оборонял украинскую землю от российских оккупантов. Он отличался доброжелательностью, искренностью и трудолюбием. У него были золотые руки, он был веселым и общительным, всегда окруженным друзьями, сообщает Куяльницкая сельская территориальная громада. Герою навеки 25 лет.

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«Олег в 2013 году поступил в Котовский профессиональный лицей, где получил профессию каменщика-штукатура. В начале 2017 года выбрал путь военного, подписав контракт с Вооруженными Силами Украины. Именно там в нем закалились любовь к Родине и настоящий патриотизм. За время службы принял участие в боевых действиях на востоке страны в зоне АТО», — говорится в сообщении.

По словам земляков, после завершения контракта Олег вернулся домой, создал семью и стал счастливым отцом дочки. Вместе с женой они мечтали об общем будущем. Но жестокая война разрушила эти планы…

«13 июля 2022 года Олег был призван в ряды мотопехотной воинской части А2962. А уже 30 сентября того же года во время выполнения боевого задания в районе села Первомайское Донецкой области старший солдат героически погиб», — пишут земляки.

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Только теперь тело бойца удалось вернуть домой и с почестями похоронить…

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о гибели в Донецкой области полицейского из Тернополя.

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