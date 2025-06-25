Девять месяцев теплилась надежда: под Покровском погиб стрелок из Винницкой области

В Литине простились с отважным защитником Романом Токарем. Отстаивая территориальную целостность Украины, он погиб в районе населённого пункта Катериновка Покровского района. Об этом сообщает поселковый совет. Бойцу навеки 39 лет.

ВІДЕО ДНЯ

«Роман после школы поступил в Винницкое художественное профессионально-техническое училище, получил профессию строителя. Сначала работал по специальности, а затем продолжил трудовую деятельность в местной районной санитарно-эпидемиологической станции, позже — снова строительство», — рассказывают в сельсовете.

После начала полномасштабного вторжения российской федерации Роман записался в местную территориальную оборону, а в июле 2024-го стал на защиту Родины, вступив в ряды Вооруженных сил Украины.

27 сентября 2024 года, во время выполнения очередного боевого задания, в результате штурмовых действий вражеской пехоты и артиллерийского обстрела стрелок погиб. Но родные надеялись на чудо и ждали воина живым. Однако только теперь удалось вернуть его тело домой.

По словам земляков, Роман Токарь был добрым, искренним и трудолюбивым мужчиной. Душевным, человечным и открытым всегда всем помогал и поддерживал. Для своих детей — заботливым и любящим отцом, для родителей — надежной опорой и поддержкой.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Донецкой области погиб полицейский из Тернополя, который с 2014 года неоднократно участвовал в боевых действиях.

РЕКЛАМА

69

Читайте нас в Facebook