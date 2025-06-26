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«Выбирайте цвета, которые дарят энергию молодости», — эксперт по стилю Ирина Бейли
«Когда вы чувствуете себя хорошо в красивых вещах, с вами может произойти все, что угодно. Такая одежда — паспорт для счастья», — говорил легендарный французский модельер Ив Сен-Лоран.
Наверняка вы замечали, что есть одежда, в которой чувствуешь себя комфортно и уверенно. Но есть, к сожалению, и такая, которая понижает самооценку. Сегодня наша тема — одежда и аксессуары, которые дарят энергию молодости и свежести. В интервью «ФАКТАМ» украинский эксперт по стилю Ирина Бейли рассказала о секретах выбора таких вещей и умении их носить.
«Добавьте экспрессии своему образу, надев асимметричные серьги»
— Ирина, почему шарфы одних делают юными, а другим добавляют годы?
— Шарф способен творить чудеса, добавив образу магической привлекательности. Но нужно уметь правильно выбрать этот аксессуар и носить. Очень эффектен, к примеру, длинный шелковый шарф, который свободно ниспадает. Его достаточно просто накинуть на шею и дать ветру сделать его «работу», где каждый порыв придаст вашему образу динамичность и легкость. Узкие шарфики «а-ля парижанка», завязанные небрежным узлом или бантом, носят с некоторой долей небрежности, будто вы вспомнили об этом аксессуаре в последний момент, выходя из дома, и повязали его на ходу. Очень важен выбор цвета и принта. Летом эффектно смотрятся коралловый, изумрудный, лавандовый, терракотовый оттенки. Яркий принт может вдохнуть жизнь в наряд нейтральных цветов. Шарф — это аксессуар, который может добавить вашему образу эмоций. Сделайте его многофункциональным: разместите на сумке, носите как пояс…
— Какие украшения, по вашему мнению, дарят энергию молодости?
— Если вы выбрали минималистичный наряд, добавьте крупный геометрической формы браслет и крупные серьги — и вы будете неотразимы. Добавьте экспрессии своему образу, надев асимметричные серьги или серьги из разных наборов. Если же одежда многоцветная и насыщена деталями, ощущения легкости и юности вы достигнете с помощью минималистичных украшений «с изюминкой». Это могут быть тонкие цепочки с кулоном необычного дизайна. Либо скомбинируйте два-три кольца на одной руке.
«Этим летом выбирайте мюли, сандалии, сетчатые балетки… Все это сейчас в тренде»
— А что можете сказать о выборе обуви? Ведь она играет в создании образа важную роль.
— Бесспорно, классические модели никто не отменял. Ничто не сделает образ более элегантным и роскошным, чем обувь на шпильке. И все же сегодняшняя мода в повседневности отдает предпочтение комфорту. Этим летом выбирайте мюли, сандалии, сетчатые балетки… Все это в тренде. Сейчас модно украшать босоножки небольшими мягкими игрушками. И мне, признаться, это нравится. Ведь, чувство юмора — это всегда положительные эмоции. Кстати, и декорирование сумок мягкими игрушками на брелках сегодня переживает настоящий бум.
— А как выбрать сумку?
— Носите такие, в которых есть индивидуальность, уникальность, настроение цвета. Если в вашем шкафу залежалась сумка унылого цвета и жесткой формы, самое время включить фантазию и вдохнуть в нее жизнь. Сейчас на пике популярности сумки с арт-принтами. Вы легко можете превратить свою сумку в настоящий арт-объект, расписав ее красками или украсив брошами. Творчество и ручная работа в наши дни очень ценятся.
«Пастельные оттенки в палитре гардероба порой могут быть коварны»
— Многие считают, что винтажные аксессуары могут добавить возраст…
— Это заблуждение. Винтаж сам по себе не старит. Все зависит от вашего умения вписать такие аксессуары в образ. Сочетайте винтажные вещи с современными. Например, к платью 1970-х добавьте кроссовки и современные очки, к клипсам 1980-х — рубаху-«оверсайз» и джинсы.
— Существует мнение, что чем старше становится женщина, тем желательней отдавать предпочтение в одежде пастельным оттенкам. А что вы думаете об этом?
— Пастельные оттенки в палитре гардероба порой могут быть коварны. Если они «припылены», то могут придать образу усталости. А вот пастель с яркой подсветкой (светло-лимонный, мятный, лавандовый…) сразу добавляет свежести. Кроме того, не стоит себя полностью «упаковывать» в пастельные тона. Все хорошо в меру. Пастельными могут быть, к примеру, топ, жакет и обувь. Особенно изысканно пастель смотрится в ансамбле с яркими аксессуарами — шарфом или сумкой, ожерельем или серьгами с браслетом. Вспышка цвета необходима для акцента в образе.
— А как насчет черного цвета? Есть мнение, что он старит.
— Это очередной стереотип. Дополните наряд яркими оригинальными серьгами, очками или шарфом — и черный станет сценой, где вы будете блистать. Никогда не выйдет из моды маленькое черное платье. Надевая черное, освежите свой образ аксессуарами, которые добавят красок. Это могут быть объемная брошь-цветок или платок с ярким принтом, небрежно брошенный через плечо.
— Известный скандинавский тренд-аналитик Стефан Нильсон рассказывал мне в интервью, что некоторые цвета в интерьере дарят человеку энергию молодости, ощущение счастья. А в одежде?
— Аналогично. С помощью определенных цветовых решений можно поднять свой жизненный тонус и добавить оптимизма, сделав выбор в пользу свежести и дыхания юности. Средиземноморская палитра (сочетание оттенков солнца, песка и моря) вызовет ощущение свежести бриза, а оттенки сочного абрикоса придадут энергии юности. Очень важно, чтобы цвет был вам к лицу.
— Как объяснить, что энергию свежести дарят трендовые вещи?
— Новизна всегда дарит особые ощущения. Такие вещи смотрятся стильно и говорят о вас окружающим, что вы живете, ощущая новые веяния во всем. Однако не стоит слепо следовать трендам. Играйте с модой, объединяйте винтаж и ультрамодные элементы одежды, делайте свой образ подиумом вашего вкуса и стиля.
— Как-то услышала мнение, что стиль, который на самом деле дарит энергию юности, — спортивный. Согласны ли вы с этим?
— Я не была бы столь категоричной. Стиль — это дело вкуса и мироощущения. Сейчас популярна эклектика, которая предполагает соединение несоединимого. Каждый человек, проявив фантазию, может выглядеть стильно.
Ранее Ирина Бейли рассказывала «ФАКТАМ», как носить украшения, чтобы выглядеть стильно.
Фото в заголовке Ольги Сметанской
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