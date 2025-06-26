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Модный скранч: идеи использования этого аксессуара наверняка вас удивят
Скранчи снова в моде. Эта мягкая широкая тканевая резинка удобна в использовании и выглядит стильно. Она актуальна как для создания повседневных, так и вечерних образов.
Скранч может быть изготовлен из разных видов ткани — например, шелка или велюра.
При выборе цвета скранча стоит учитывать несколько факторов. Во-первых, цвет волос. Если вы хотите, чтобы резинка выглядела неброско, подбирайте цвет, близкий к вашему тону волос. Например, бежевый или коричневый. Однако, если вы предпочитаете в образе яркие акценты, выбирайте скранч контрастного цвета — красного, желтого, голубого…
Учитывайте сезон и сочетаемость с вашим нарядом. Яркие и светлые цвета подойдут для теплого времени года и для создания акцентных образов, а более приглушенные и темные идеальны для осени и зимы.
Конечно же, выбирайте тот цвет, который вас вдохновляет.
К слову, скранч можно носить на запястье как браслет. Два одинаковых скранча можно надеть на рукава черного гольфа, создав эффект манжетов. Также скранч можно при желании превратить в брошь, стилизованную под цветок.
Напомним о том, какие аксессуары взять на отдых, чтобы чувствовать себя комфортно.
Фото из альбома Ольги Сметанской99
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