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Какие аксессуары взять на отдых: с ними вы будете чувствовать себя комфортно
Те, кто любит носить украшения, готовы взять с собой целую шкатулку. И иногда так и делают, хотя некоторые аксессуары так ни разу и не надевают. Эти советы помогут вам взять то, что пригодится.
Прежде всего не стоит брать украшения к каждому наряду. Возьмите пару универсальных аксессуаров, которые подойдут практически ко всему. Это касается, кстати, и обуви.
Оставьте дома слишком массивные бусы и браслеты. Лаконичные украшения в поездке более уместны.
Если у вас длинные волосы, возьмите скранч (широкая тканевая резинка). Это удобно и красиво. Особенно комфортным будет скранч на молнии.
Лучшим аксессуаром в поездке будет шарф. Он согреет в прохладную погоду и защитит от солнечных лучей на солнцепеке. Лучше берите с собой шарф из натуральной ткани — длинный и широкий. А еще лучше — два: один — более тонкий, второй — потеплее. Продумайте заранее, чтобы эти шарфы хорошо сочетались с вашей одеждой. Ведь нет ничего хуже, чем когда шарф есть, но он ни к чему не подходит.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о модном аксессуаре 2025 года — скранче. Какой выбрать и с чем его носить.
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Фото Ольги Сметанской132
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