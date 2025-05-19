41.30 / 41.70 46.50 / 46.90
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Какие аксессуары взять на отдых: с ними вы будете чувствовать себя комфортно

22:28 19 мая 2025
Заколка, резинка для волос

Те, кто любит носить украшения, готовы взять с собой целую шкатулку. И иногда так и делают, хотя некоторые аксессуары так ни разу и не надевают. Эти советы помогут вам взять то, что пригодится.

Прежде всего не стоит брать украшения к каждому наряду. Возьмите пару универсальных аксессуаров, которые подойдут практически ко всему. Это касается, кстати, и обуви.

Оставьте дома слишком массивные бусы и браслеты. Лаконичные украшения в поездке более уместны.

Если у вас длинные волосы, возьмите скранч (широкая тканевая резинка). Это удобно и красиво. Особенно комфортным будет скранч на молнии.

Лучшим аксессуаром в поездке будет шарф. Он согреет в прохладную погоду и защитит от солнечных лучей на солнцепеке. Лучше берите с собой шарф из натуральной ткани — длинный и широкий. А еще лучше — два: один — более тонкий, второй — потеплее. Продумайте заранее, чтобы эти шарфы хорошо сочетались с вашей одеждой. Ведь нет ничего хуже, чем когда шарф есть, но он ни к чему не подходит.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о модном аксессуаре 2025 года — скранче. Какой выбрать и с чем его носить.

Читайте также: «Носить украшения — искусство. Чтобы выглядеть стильно, нужно знать некоторые секреты», — эксперт по стилю Ирина Бейли

Фото Ольги Сметанской

РЕКЛАМА

132

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Эктор Хименес-Браво

Решался долго: Эктор Хименес-Браво шокировал сеть

Дарья Пономаренко из Черкасс вошла в Книгу рекордов Гиннеса. Фото Фейсбук

Не побоялась упасть с 4-метровой высоты: школьница из Украины впервые установила рекорд Гиннеса в пилонном спорте

Виноград

Разбросайте под виноградом весной: это точно гарантия рекордного урожая

Юрист рассказала, какое имущество могут отобрать у уклониста

Квартиру отберут, но телевизор и зубную щетку оставят: какого имущества имеют право лишить уклониста в условиях военного положения

Следующий материал
Новости партнеров