41.26 / 41.82 48.30 / 49.05
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Возвращается на сцену: известный музыкант поразил новостью

16:53 26 июня 2025
Святослав Вакарчук

Известный музыкант, лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, который недавно впервые показал своих двух детей, поразил новостью. Известно, что группа продолжает концерты по Украине в честь своего 30-летия и уже 27 июня выступит во Львове, где и родился «Океан Ельзи». На своей странице в социальной сети Вакарчук поделился фотографией с одним из основателей группы, бывшим ее музыкантом, а сейчас известным куратором выставок Павлом Гудимовым. Святослав добавил, что Павел сделает исключение и выйдет на сцену вместе с коллективом.

«Специальный гость наших концертов 27, 28 и 29 июня во Львове — Павел Гудимов, — написал Вакарчук. — Гитарист первого состава „Океана Ельзи“, сооснователь группы, а сегодня — известный львовский куратор и основатель. Паша возвращается на сцену вместе с „ОЕ“ — в городе, где все началось. Это будет по-особому».

РЕКЛАМА

«Лучшая новость», — отреагировали на сообщение поклонники группы.

Напомним, в октябре 2024 года в Киеве прошли большие концерты «Океана Ельзи».

РЕКЛАМА

2070

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Что можно оставлять ночью на столе

Не накличьте на себя беду: какие предметы не должны лежать на столе ночью

Астрологи назвали зодиаки, которым повезет в июле 2025 года

Фортуна выберет любимцев: какие знаки зодиаку ждет успех в июле 2025 года

Святослав Вакарчук

Возвращается на сцену: известный музыкант поразил новостью

Рецепт кабачковой закуски с чесноком. Фото - скриншот

Быстрая закуска из кабачков: съедают даже те, кто их не любят

Следующий материал
Новости партнеров