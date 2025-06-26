Возвращается на сцену: известный музыкант поразил новостью

Известный музыкант, лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, который недавно впервые показал своих двух детей, поразил новостью. Известно, что группа продолжает концерты по Украине в честь своего 30-летия и уже 27 июня выступит во Львове, где и родился «Океан Ельзи». На своей странице в социальной сети Вакарчук поделился фотографией с одним из основателей группы, бывшим ее музыкантом, а сейчас известным куратором выставок Павлом Гудимовым. Святослав добавил, что Павел сделает исключение и выйдет на сцену вместе с коллективом.

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«Специальный гость наших концертов 27, 28 и 29 июня во Львове — Павел Гудимов, — написал Вакарчук. — Гитарист первого состава „Океана Ельзи“, сооснователь группы, а сегодня — известный львовский куратор и основатель. Паша возвращается на сцену вместе с „ОЕ“ — в городе, где все началось. Это будет по-особому».

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«Лучшая новость», — отреагировали на сообщение поклонники группы.

Напомним, в октябре 2024 года в Киеве прошли большие концерты «Океана Ельзи».

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