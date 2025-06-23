За это и стоим: популярный музыкант впервые показал своих детей

Популярный певец, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, присоединившийся к римейку своего старого хита, поразил сеть фотографией. Музыкант впервые показал своих детей. Напомним, Святослав разошелся с первой женой, стилисткой Лялей Фонаревой, и снова женился. Четыре года назад у него родился сын Иван, а через год — дочь Соломия.

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На своей странице в социальной сети Вакарчук выложил фото обоих детей, играющих на берегу моря.

Дети Святослава Вакарчука Иван и Соломия

«Когда меня спрашивают, как я справляюсь с невероятным стрессом и психологическими вызовами последних трех лет, всегда говорю о трех китах, на которых устойчиво стоит моя психика: музыка, семья и поездки на фронт, — написал Святослав. — О музыке в моей жизни за меня говорят мои песни. О выступлениях на фронте, которых уже было более трехсот, достаточно часто рассказываю сам. В эти дни имею повод рассказать немного о своем самом дорогом сокровище. Позавчера Ивану исполнилось четыре года.

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Сегодня — три года Соломийке.

Я очень их люблю и каждую минуту жизни вдохновляюсь ими. И в эти праздничные для нашей семьи дни просто хочу пожелать, чтобы и Ивасик, и Соломийка, как и все наши украинские дети, когда вырастут, никогда не знали слова «война». Чувствую: именно это сейчас — самое главное пожелание. Оно ведет вперед. Оно мотивирует. Оно дает силы. За это и стоим. И выстоим".

Подписчики присоединились к поздравлениям семьи музыканта.

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«Великолепное фото! - написали в комментариях. — Прекрасные слова! Здоровья и мирного неба над головой Вашим деткам! И всем детям Украины».

«Искренние поздравления вам и вашим деткам! — пожелали в ответ. — Здоровья крепкого вам всем и мирного украинского неба!»

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