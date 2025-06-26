Режим выживания: популярная певица обратилась к сети

Популярная певица alyona alyona, вернувшаяся из большого тура по Канаде, призналась в своих чувствах. По словам реперши, сейчас она переживает сложное время и находит спасение в одиночестве. На своей странице в социальной сети alyona alyona выложила фотографии, на которых позирует на фоне природы, и мотивационный пост.

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«Видеть красоту во всем, даже когда внутри шторм, — написала артистка. — Сейчас непросто. Особенно в те дни, когда не высыпаешься по ночам, когда тело и разум работают на грани, а сил не хватает. В эти моменты твой организм переходит в режим выживания.

Тогда мне нужно побыть наедине с собой. Природа — мое спасение. Я ищу место, где можно зависнуть в тишине. Где можно просто быть. Без телефона. Без связи. Без обязанностей. Дать себе час, чтобы молчать, плакать, кричать, если надо. А потом — дышать глубже. И видеть красоту снова".

"Видеть красоту во всем, даже когда внутри шторм", - написала артистка (Фото Instagram)

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Подписчики разделили с певицей ее чувства и рассказали о своих «рецептах» выживания.

«Живем в данный момент и наслаждаемся моментом, — написали в ответ. — А еще очень помогает наша родная музыка».

«Иду в горы, — признались в сети. — Там нет связи, и красоты еще больше»

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«Иду на прогулку в лес, беру мороженое, прячу телефон, работает всегда», — поделились опытом.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что певица Надя Дорофеева поделилась фотографиями с отдыха.

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