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Режим выживания: популярная певица обратилась к сети
Популярная певица alyona alyona, вернувшаяся из большого тура по Канаде, призналась в своих чувствах. По словам реперши, сейчас она переживает сложное время и находит спасение в одиночестве. На своей странице в социальной сети alyona alyona выложила фотографии, на которых позирует на фоне природы, и мотивационный пост.
«Видеть красоту во всем, даже когда внутри шторм, — написала артистка. — Сейчас непросто. Особенно в те дни, когда не высыпаешься по ночам, когда тело и разум работают на грани, а сил не хватает. В эти моменты твой организм переходит в режим выживания.
Тогда мне нужно побыть наедине с собой. Природа — мое спасение. Я ищу место, где можно зависнуть в тишине. Где можно просто быть. Без телефона. Без связи. Без обязанностей. Дать себе час, чтобы молчать, плакать, кричать, если надо. А потом — дышать глубже. И видеть красоту снова".
Подписчики разделили с певицей ее чувства и рассказали о своих «рецептах» выживания.
«Живем в данный момент и наслаждаемся моментом, — написали в ответ. — А еще очень помогает наша родная музыка».
«Иду в горы, — признались в сети. — Там нет связи, и красоты еще больше»
«Иду на прогулку в лес, беру мороженое, прячу телефон, работает всегда», — поделились опытом.
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