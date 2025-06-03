Захватывает дух: популярная рэперша поделилась впечатлениями

Популярная певица, представительница Украины на «Евровидении-2024» аlyona аlyona, которая поразила признанием, находится в большом концертном туре по Канаде. На своей странице в социальной сети аlyona аlyona поделилась впечатлениями и фотографиями с выступлений. Артистка продолжает выступления и признается, что количество подарков и новых вещей превысило ее ожидания, поэтому она даже отправит часть в Украину.

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«Бешеный ритм, минимум сна, максимум эмоций, — написала аlyona аlyona. — Каждый день — новый город, новые люди, новые впечатления. Этот тур живет в сердце и хочется сохранить каждое мгновение».

Певица показала, как в свободное время путешествует по стране и свою поездку на Ниагарский водопад. По словам аlyona аlyona, это было впечатляюще.

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«Когда я вижу что-то такое большое, то у меня захватывает дух, — призналась певица. — Ты осознаешь, насколько ты маленький человек».

Подписчики поблагодарили аlyona аlyona за выступления и ее вдохновляющие песни.

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«Мне кажется, „Рідні мої“ все ждут, будто прикоснуться к родному», — процитировали строки одной из песен артистки.

«Была на вашем концерте в Торонто вместе с пятилетним сыном, было очень тепло и душевно! — поделились впечатлениями. — Спасибо вам за ваше творчество и что делаете жизнь светлее каждый день!»

Ранее в сети обвинили популярную рэпершу.

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