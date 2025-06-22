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«Красивая Надя, красивая рыба, красивые лебедики»: Дорофеева посветила формами на отдыхе
События последних дней с частыми обстрелами привели многих украинцев, в том числе и певицу Надежду Дорофееву, в тяжелое моральное состояние.
«Последняя неделя эмоционально была просто жесть. И морально, и физически уже нужно было остановиться и выдохнуть», — написала артистка в социальной сети.
Дорофеева вместе с мужем Михаилом Кацуриным решила «перевести дыхание» в селе Старая Выжовка Волынской области, как указано в геолокации.
Там супруги наслаждались деревенскими пейзажами, готовили нехитрые вкусные блюда и отдыхали на пляже.
Поклонникам Нади понравился «вайб покоя», отраженный на фотографиях, и они отреагировали на него добрыми пожеланиями и смайликами, а также комплиментами по поводу фигуры певицы. В том числе на фото Дорофеевой отреагировала ее коллега — реперша Alyona Alyona.
В общей сложности пост получил более 85 тысяч «лайков»
Напомним, ранее Надя Дорофеева раскрыла секрет своей диеты, позволяющей есть вволю, и при этом не набирать лишний вес.
Фото со страницы Надежды Дорофеевой в соцсети642
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