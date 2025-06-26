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Кремль планирует использовать украинскую землю под логистику войны
Каждый день и каждую ночь российские военные атакуют города и села Украины дронами и ракетами.
В основном, воздушные цели россияне запускают со своей территории. Но кремль намерен создать на оккупированных территориях Украины логистические центры и другие объекты, обслуживающие российскую агрессию в Украине.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
«Кремль не скрывает намерений: правительство россии по приказу путина должно подготовить предложения по использованию земель временно оккупированных территорий под логистические центры, железную дорогу и другие объекты для обеспечения армии» , — говорится в сообщении.
Оккупанты считают временно оккупированные украинские территории ресурсом для войны.
«Официально: оккупированные регионы — ресурс для войны, а не „освобожденные“ территории. Москва уничтожает города, а теперь — грабит и подминает инфраструктуру под войну» , — добавили в ЦНС.
В Центре подчеркивают, что россия использует оккупацию для контроля над территорией и логистикой для продолжения войны.
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