Продвижение оккупантов на Сумщине остановлено: Сырский рассказал о «летнем наступлении» врага

Силы обороны приостановили продвижение врага в Сумской области. Нынешняя волна попыток «летнего наступления» врага с территории россии захлебывается, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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«День насыщенной работы на Северослобожанском направлении. Оборона Сумщины — одна из основных задач на сегодняшний день. По итогам мая-июня, можно констатировать, что нынешняя волна попыток „летнего наступления“ врага с территории рф захлебывается так же, как в прошлом году — попытка наступательных действий противника на Харьковщине», — отметил Сырский.

По его словам, продвижение российских войск в приграничные Сумщины по состоянию на эту неделю остановлено, линия боевого столкновения — стабилизирована.

«На определенных участках наши подразделения успешно задействуют тактику активной обороны и освобождают украинскую землю в приграничные Сумщины. На Северослобожанском и Курском направлениях мы повторно сковали около 50 тысяч личного состава вс рф, в том числе элитные бригады их ВДВ и морской пехоты» , — добавил он.

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Главнокомандующий ВСУ также подчеркнул, что наступательные действия украинских воинов в Глушковском районе Курской области заставили противника перебросить часть войск для защиты своей территории. Это значительно снизило наступательные возможности главной группировки войск противника в Сумском направлении.



Кроме того, в командовании группировки на Северослобожанском направлении создана специальная группа по обороне Сумщины — городов и общин области. Ее первоочередные задачи — укрепление линии обороны, наращивание системы инженерных и фортификационных заграждений.

Также, по словам Сырского, назначено должностное лицо, непосредственно отвечающее за подготовку городов и общин Сумщины к обороне и обеспечение эффективности системы инженерных заграждений на возможных направлениях наступления противника. Также назначен заместитель по вопросам инженерного фортификационного оборудования.

«Проанализировал реальное положение дел непосредственно в полях и лесах — проинспектировал направление фортификаций, в том числе и в той части, за которую отвечают ОВА и ДССТ. Работа продолжается, но ее следует ускорять, учитывая требования современной войны», — отметил Сырский.

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Он добавил, что возведение дополнительных фортификационных сооружений, организация «kill-зон», построение антидроновых коридоров и обеспечение более надежной логистики наших войск — очевидные задачи, которые выполняются, но оперативность выполнения таких задач должна стать значительно больше.

Отметим, 24 июня в ГНСУ заявили, что на Сумском направлении наблюдается существенное уменьшение боевой активности российских войск. При этом ранее российский диктатор владимир путин заявил, что он якобы не ставил своим солдатам задачу оккупировать Сумы, но «не исключает» такого сценария. А в ISW назвали регионы, которые хочет оккупировать россия.

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