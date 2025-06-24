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Враг массированно ударил по Украине: есть погибшие и пострадавшие, среди жертв — ребенок
В ночь на 24 июня россияне снова атаковали Украину — запустили 97 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы из Орла, Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда, сообщили в командовании Воздушных сил.
По состоянию на 8 утра противовоздушной обороной обезврежено 78 вражеских БПЛА на востоке, юге и севере страны. 63 — сбито огневыми средствами поражения, 15 — локационно утрачены/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в 6 локациях.
В частности, рф атаковала Харьков семью БпЛА типа «шахед», сообщил городской голова Игорь Терехов.
Один дрон упал, не разорвавшись, остальные поразили три локации: две из них — в частном секторе Немышлянского района, одна — на гражданское предприятие в Салтовском районе города. Три человека обратились за помощью медиков.
Тяжелая ночь была и на Сумщине. По словам главы ОВА Олега Григорова, около полуночи россияне массированно атаковали деревню в Верхнесыворотской общине ударными БпЛА.
«Имеем информацию о трех погибших. Среди них — 8-летний мальчик. Его тело достали из-под завалов разрушенного дома. Также погибли мужчина и женщина. Удар унес жизни людей из разных семей. Все они жили на одной улице. Легли спать в своих домах. Но российские дроны прервали их сон — навсегда. Искренние сочувствия близким», — написал руководитель ОВА.
Он отметил, что еще трое человек были извлечены из-под завалов. Один человек — в тяжелом состоянии. Все госпитализированы.
В результате российских ударов разрушены и повреждены дома. После попадания вспыхнул пожар. На месте работают спасатели, медики, все службы. Людям оказывается необходимая помощь.
Ночью и утром агрессор бил по Никопольщине, направляя на район артиллерию и FPV-дроны. Попал по Никополю, Марганецкой и Мировской общинам, отметил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Пострадали четыре человека. Все на амбулаторном лечении. Повреждены админздание, многоэтажка, 2 частных дома и магазин.
Били оккупанты и по Запорожью. За сутки нанесли 360 ударов по 7 населенным пунктам Запорожской области.
По словам руководителя области Ивана Федорова, поступило 12 сообщений о повреждениях квартир, частных домов и автомобилей. Мирные жители не пострадали.
В Херсонской области российские военные били по критической инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили 4 частных дома. Также оккупанты изуродовали магазин и частные автомобили.
Из-за российской агрессии 4 человека погибли, еще 5 — получили ранения, добавил начальник ОВА Александр Прокудин.
На фронте за минувшие сутки произошло 127 боевых столкновений, больше всего — на Покровском направлении.
На утро 24 июня в Киеве, пережившем минувшей ночью массированную атаку врага завершены поисково-спасательные работы. В Шевченковском районе столицы российская ракета 23 июня унесла жизни 9 человек.271
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