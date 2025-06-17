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Рада утвердила нового генпрокурора Украины: кто такой Руслан Кравченко
Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко стал генеральным прокурором Украины.
Сегодня, 17 июня, Верховная рада поддержала его назначение на должность. «За» проголосовали 273 депутата, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Кравченко родился 14 марта 1990 года в городе Северодонецк Луганской области. В 2007 году окончил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна. В 2012 году — юридическую академию Ярослава Мудрого по специальности «правоведение», получил звание «лейтенант юстиции».
Работал следователем Севастопольской прокуратуры по надзору. Участвовал в Антитеррористической операции по контракту, был прокурором 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины (в Дебальцево и Бахмуте). Имеет статус участника боевых действий, в 2020 году был уволен с военной службы в запас.
В 2016 году был прокурором по делу обвинения против бойцов спецроты МВД «Торнадо», которых обвиняли в особо тяжких преступлениях против мирного нанесения.
С 2015 по 2017 год работал прокурором в Главной военной прокуратуре Генпрокуратуры Украины. Был прокурором по делу, в котором украинского президента-беглеца Виктора Януковича признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении войны.
Являлся заместителем военного прокурора Центрального региона Украины.
Кравченко подавался на должность прокурора САП, но не прошел отбор.
Занимал должность начальника управления в Офисе Генерального прокурора. Был руководителем Бучанской окружной прокуратуры Киевской области.
В апреле 2023 года Кравченко указом президента Владимира Зеленского назначили на должность главы Киевской областной военной администрации.
В декабре 2024 года Кравченко был уволен с должности главы Киевской ОВА и назначен председателем Государственной налоговой службы.
В октябре 2023 года журналисты «Наших грошей» выяснили, что Киевская ОВА, которую возглавлял Кравченко, заказала за 5 миллионов генераторы для Чернобыльской АЭС, которые дороже рыночной стоимости.
Что еще известно о Руслане Кравченко, читайте в нашем материале.165
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