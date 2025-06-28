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Готовится ли путин на самом деле к войне с НАТО: аналитики ISW дали ответ
Президент США Дональд Трамп заявил, что россия может иметь территориальные амбиции за пределами Украины. Это согласуется с оценками Института изучения войны (ISW) о том, что рф готовится к предстоящему конфликту с НАТО и создает условия для оправдания будущей агрессии против бывших республик Советского Союза, не входящих в НАТО, говорится в новом отчете.
В ISW давно оценивают, что россия готовит своих военных и общество к возможному предстоящему конфликту с НАТО после завершения войны в Украине, в частности путем проведения военных реформ, интеграции ветеранов во все уровни российских местных, региональных и федеральных органов власти. Кроме того, речь идет о создании риторических условий для оправдания будущей агрессии против НАТО.
По словам аналитиков, кремль использует ту же риторику, которую он применял против Украины до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, чтобы угрожать государствам НАТО.
кремль также намеренно использовал концепцию «соотечественников за рубежом» — русскоязычного населения, которое проживает за пределами рф и которое вроде бы она должна защищать, — чтобы оправдать агрессию против бывших советских республик.
Враг создает информационные условия для оправдания потенциальной агрессии против Молдовы и стран Балтии, используя якобы необходимость защищать своих «соотечественников за границей» и утверждение, что эти страны являются частью «русского мира» — те же нарративы, которые кремль использовал для оправдания полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Таким образом, говорят аналитики, заявления Трампа согласовываются с фундаментальной оценкой ISW, что у россии есть территориальные амбиции за пределами Украины и она будет продолжать их удовлетворять, если путина не заставят пересмотреть свою «теорию победы».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, путин хочет долговременной конфронтации с Европой после Украины.250
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