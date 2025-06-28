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Резервы упали втрое, но возможности остались: в НБУ оценили финансовое состояние рф
За время полномасштабного вторжения рф в Украину российские доходы от энергоносителей упали вдвое, тем не менее возможности у рф для продолжения боевых действий остаются значительными. Правда, российская экономика показывает постоянно снижающийся рост.
Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на ответ на свой запрос от Национального банка Украины. Как подчеркивают в НБУ, третий год подряд традиционно профицитный российский бюджет испытывает дефицит. Так, в апреле прогноз по размеру этого дефицита на 2025 год повысили до 1,7% ВВП (с 0,5% ВВП), прежде всего из-за снижения нефтегазовых доходов.
Основными источниками финансирования войны с Украиной у рф остаются Фонд национального благосостояния (ФНБ) и государственные облигации, которые покупают российские банки.
Как подчеркнули в НБУ, «чтобы обеспечить финансирование бюджета в 2022—2023 годах, россия существенно исчерпала важные макроэкономические резервы, что ограничило ее политическое пространство в последующие годы». В частности, ликвидная часть ФНБ с 2022 года сократилась втрое — на 66%. На 1 апреля ее размер составлял 3,3 трлн рублей, или 38,5 млрд долларов. Она состояла прежде всего из активов в юанях (58%) и золоте (42%).
Следствием этого стало и снижение роста российской экономики, так, в 2025 году ожидается рост ВВП рф на 1−2%, а в 2026-м — в пределах 1%.
«В то же время потенциал для ведения войны, к сожалению, сохраняется. Учитывая это, Украина не останавливает работу в направлении усиления санкционного давления на россию», — добавляют в НБУ.
В Нацбанке также отмечают, что особенно эффективным может стать снижение цен на российскую нефть с нынешних 60−65 долларов за баррель до 45, а также применение персональных санкций к компаниям и учреждениям, которые сотрудничают/получают инвестиции из ФНБ.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что средств ФНБ может хватить еще примерно на 15 месяцев.73
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