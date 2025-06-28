Резервы упали втрое, но возможности остались: в НБУ оценили финансовое состояние рф

За время полномасштабного вторжения рф в Украину российские доходы от энергоносителей упали вдвое, тем не менее возможности у рф для продолжения боевых действий остаются значительными. Правда, российская экономика показывает постоянно снижающийся рост.

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Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на ответ на свой запрос от Национального банка Украины. Как подчеркивают в НБУ, третий год подряд традиционно профицитный российский бюджет испытывает дефицит. Так, в апреле прогноз по размеру этого дефицита на 2025 год повысили до 1,7% ВВП (с 0,5% ВВП), прежде всего из-за снижения нефтегазовых доходов.

Основными источниками финансирования войны с Украиной у рф остаются Фонд национального благосостояния (ФНБ) и государственные облигации, которые покупают российские банки.

Как подчеркнули в НБУ, «чтобы обеспечить финансирование бюджета в 2022—2023 годах, россия существенно исчерпала важные макроэкономические резервы, что ограничило ее политическое пространство в последующие годы». В частности, ликвидная часть ФНБ с 2022 года сократилась втрое — на 66%. На 1 апреля ее размер составлял 3,3 трлн рублей, или 38,5 млрд долларов. Она состояла прежде всего из активов в юанях (58%) и золоте (42%).

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Следствием этого стало и снижение роста российской экономики, так, в 2025 году ожидается рост ВВП рф на 1−2%, а в 2026-м — в пределах 1%.

«В то же время потенциал для ведения войны, к сожалению, сохраняется. Учитывая это, Украина не останавливает работу в направлении усиления санкционного давления на россию», — добавляют в НБУ.

В Нацбанке также отмечают, что особенно эффективным может стать снижение цен на российскую нефть с нынешних 60−65 долларов за баррель до 45, а также применение персональных санкций к компаниям и учреждениям, которые сотрудничают/получают инвестиции из ФНБ.

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Ранее «ФАКТЫ» писали, что средств ФНБ может хватить еще примерно на 15 месяцев.

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