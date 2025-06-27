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Посадите эти растения рядом с томатами — и… забудьте об урожае: что нужно знать о неудачном соседстве овощей на грядке
Будущий урожай на даче зависит не только от правильного ухода, полива, подкормки, но и от того, какие растения-соседи высажены рядом с той или иной культурой. Достаточно капризны в этом смысле томаты, которые будут плохо развиваться, если рядом высажены, например, картофель и баклажаны.
Картофель и другие пасленовые культуры болеют похожими болезнями, так что инфекция будет легко распространяться на грядках, пишет «На пенсии». Не будут радоваться помидоры и соседству огурцов — эти растения требуют разного режима полива.
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Тормозить развитие томатов способен укроп. А соседство помидоров с репой не будет способствовать плодоношению томатов, потому что сосед будет забирать из почвы нужные для развития микроэлементы. А высаженная рядом кукурузда может закрывать помидорам необходимое им солнце.
А вот среди хороших соседей, рядом с которыми томаты будут отлично развиваться, называют горох и фасоль, которые насыщают почву азотом. Не будут конкурировать с томатами за микроэлементы в почве сельдерей, пертушка, щавель, шпинат и лук. Как, собственно, и редис, морковь, свекла и клубника.
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А вот базилик, шалфей и мята, как утверждают знатоки, улучшают вкусовые качества помидоров, а также отгоняют насекомых-вредителей.
О пяти распространенных ошибках огородников, из-за которых помидоры не плодоносят, читайте на нашем сайте.
Фото Pixabay114
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