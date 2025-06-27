Астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет в последние выходные июня, а знатоки карт Таро сделали расклад для всех представителей зодиакального круга на субботу, 28 июня.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — Шестерка Кубков

Эта карта Таро принесет в жизнь Овнов воспоминания из прошлой жизни — то ли о чувствах, то ли о пережитом опыте, то ли о человеке, с которым знак давно не виделся, пишет slovofraza.com. Возможно, к Овнам придет осознание того, что для них есть важным по-настоящему. Карты советуют знаку проявить чуткость при общении с окружающими. Не исключено, что существующие в отношениях натянутости будут сглажены.

Телец — Колесо Фортуны

РЕКЛАМА

Карты Таро предупреждают Тельцов о наступлении времени перемен, когда жизнь знака может круто поменяться. А вот то, в какую сторону произойдет этот поворот, будет полностью зависеть от Тельцов. Карты советуют знаку не действовать под воздействием эмоций и не бояться неизвестности — день подскажет, как лучше поступить, чтобы выбранный путь стал путем развития.

Близнецы — Солнце

Эта карта Таро обещает Близнецам вдохновение и успех. Энергия знака будет настолько сильной, что будет воздействовать не только на него, но и на его окружение. В то же время карты советуют знаку, оказавшемуся в центре внимания, следить за словами и поступками, чтобы не обидеть окружающих.

РЕКЛАМА

Рак — Девятка Жезлов

Эта карта предупреждает Раков о том, что их силы на исходе — отдых не просто нужен, а необходим не только телу, но и эмоциям. Карта советует знаку отпустить излишние ожидания и поберечься. Нет смысла пытаться решить все и сразу. Обновление не за горами. Главное — не потерять веру в себя.

Лев — Повешенный

Эта карта советует Львам «затаиться», приняв ситуацию. Это время для того, чтобы выжидать, а не действовать. Таро советует знаку не цепляться за старые схемы, которые сейчас уже не работают. Львам следует доверять судьбе и действовать нестандартно.

РЕКЛАМА

Дева — Паж Кубков

Завтра Дев ждет чрезвычайно эмоциональный день, наполненный неожиданными событиями. Карты Таро советуют знаку не воспринимать все за чистую монету — эмоции могут сбить с толку. Так что Девы в этот день могут быть излишне уязвимыми и чувствительными.

Весы — Король Денариев

Карта обозначает лидерство и силу. Весам следует завтра быть уверенными в себе, особенно, если это касается вопросов лидерства, семьи или денег. Тем, кто сохранит стойкость, удасться справиться со всеми вызовами завтрашнего дня.

Скорпион — Вера (Верховный Жрец)

Эта карта обозначает знания, традиции, наставничество. Завтра Скорпионы могут оказаться как на месте ученика, так и на месте учителя, к которому идут за советом. Совет карт Таро — быть честным с собой и придерживаться своих убеждений. Впрочем, признать свою слабость — это тоже сила.

Стрелец — Пятерка Кубков

Карта символизирует сожаление или разочарование, которые может испытывать Стрелец, концентрируясь на том, что ушло, и не замечая того, что есть в его жизни. Таро-расклад советует знаку сосредоточиться на том, что еще можно восстановить или же переосмыслить. Возможно, что-то удасться начать заново.

Козерог — Дама Жезлов

Карта символизирует силу и уверенность, обладая которыми Козероги способны вести людей за собой. Карты советуют знаку проанализировать, всегда ли эта сила применяется во благо и не слишком ли часто вы диктуете свои условия окружению. Карты Таро советут Козерогам быть мягче, сочетая уверенность с адаптивностью. Ведь это может принести больше результов, нежели сплошной диктат.

Водолей — Шестерка Денариев

Карта Таро обозначает важность баланса и справедливого обмена. Совет карт Водолеям — не давать окружающим излишне собой манипулировать. Важно сохранять баланс между тем, что отдается и тем, что получается. Знаку стоит научиться отказывать тем, кто лишь хочет нагрузить Водолеев своими проблемами, и не чувствовать себя в связи с этим виноватым.

Рыбы — Семерка Мечей

Карты Таро предупреждают Рыб, что знак может столкнуться последствиями ошибок — и чужих, и своих. Важно не пытаться вновь «выкрутиться», а принять вызов и исправить содеянное. Ключем к выходу из ситуации карты считают мужество и искренность. А также признание своих ошибок, даже если это не особо приятно.

О том, каким трем знакам Зодиака принесет удачу июль, читайте на нашем сайте. а

Фото Pixabay

807

Читайте нас в Facebook