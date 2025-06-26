Фортуна выберет любимцев: какие знаки зодиаку ждет успех в июле 2025 года

Звезды и астрологи считают, что сегодня, 26 июня, день способствует обучению в любом его виде и на любом уровне — знания будут усваиваться удивительно легко. Не менее благоприятным будет и второй месяц лета, июль. Об этом пишет астрологический сайт Your Tango.

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«Некоторые планетарные события внесут смятение в дела многих людей, но, как всегда, фортуна выберет своих любимцев», — считают профессиональные астрологи.

По их словам, луна пройдет под влиянием ретроградных планет, из-за чего многим придется столкнуться с задержками, недоразумением и препятствиями. Венера будет в ослабленном положении, что негативно отразится на личной жизни и настроении у большинства людей. Однако относительно сильный Меркурий станет своеобразным спасательным кругом для некоторых знаков зодиака.

Именно его подопечные смогут преодолеть трудности и даже получить из них выгоду.

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Кому же июль принесет больше успеха?

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Для Близнецов июль станет временем новых знакомств и плодотворных деловых контактов. Энергия планет усилит их стремление к общению и обмену информацией. Хотя возможности для новых связей придется искать активнее обычного, успех будет сопровождать Близнецов в пути — особенно во второй половине месяца. Улучшится память, возрастет интеллектуальная активность, поездки пройдут успешно, а настроение будет на зависть окружающим. Финансовые перспективы также обещают быть обнадеживающими ближе к концу июля.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы — настоящие любимцы звезд этого месяца. Меркурий, управляющий этим знаком, дарит им максимум поддержки, благодаря чему Девы почувствуют прилив энергии, ясность мыслей и уверенность в своих силах. На работе начнется светлая полоса: все, за что возьмутся представители этого знака, будет складываться как можно лучше. Улучшится и самочувствие, исчезнут давние беспокойства здоровьем. В личной жизни наступит стабильность и гармония. Главное условие успеха — действовать честно, ответственно и с максимальной порядочностью. Это идеальное время, чтобы не просто планировать, а переходить к активным действиям.

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Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи тоже окажутся под благоприятным влиянием Меркурия. В самом начале месяца они ощутят прилив уверенности, станут более привлекательными и убедительными. Это особенно важно для тех, кто работает с людьми или развивает свои проекты. Вторая половина июля будет богата удачными возможностями в новых начинаниях. Хорошее время для смены работы, открытия бизнеса, продвижения творческих или профессиональных идей. Звезды благоволят активным и нестандартным — смелые решения и новаторские подходы дадут плоды.

Также приведем совет мольфара о том, как легко получить деньги от Вселенной — конечно для тех, кто верит в такую возможность.

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Как писали «ФАКТЫ», ранее тарологи составили прогноз на неделю с 23 по 29 июня.

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