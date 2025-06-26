- 00:23 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 26.06 22:26 Модный скранч: идеи использования этого аксессуара наверняка вас удивят
- 26.06 22:01 Невероятно вкусный жареный молодой картофель: чистить не нужно!
- 26.06 21:30 «Такая огненная»: Селена Гомес поразила новым образом
- 26.06 21:01 Простой трюк для идеальной очистки яиц: вы точно о нем не знали
- 26.06 20:45 «Выбирайте цвета, которые дарят энергию молодости», — эксперт по стилю Ирина Бейли
- 26.06 20:32 Воевал с 2017 года: защитника с Одесщины похоронили спустя почти три года после гибели
- 26.06 20:06 Кабачки по-турецки за 5 минут на сковороде: будете готовить их каждый день, потому что это вкусно и доступно
- 26.06 20:01 Первый танец на свадьбах: Дантес поразил своей мечтой
- 26.06 19:54 Скорпионам — «Солнце», Рыбам — «Звезда», а Стрельцам — «Девятка Кубков»: Таро-прогноз и советы карт на 27 июня
- 26.06 19:44 Может занять до 400 лет: Шмыгаль о масштабах разминирования в Украине
- 26.06 19:27 Кремль планирует использовать украинскую землю под логистику войны
Фортуна выберет любимцев: какие знаки зодиаку ждет успех в июле 2025 года
Звезды и астрологи считают, что сегодня, 26 июня, день способствует обучению в любом его виде и на любом уровне — знания будут усваиваться удивительно легко. Не менее благоприятным будет и второй месяц лета, июль. Об этом пишет астрологический сайт Your Tango.
«Некоторые планетарные события внесут смятение в дела многих людей, но, как всегда, фортуна выберет своих любимцев», — считают профессиональные астрологи.
По их словам, луна пройдет под влиянием ретроградных планет, из-за чего многим придется столкнуться с задержками, недоразумением и препятствиями. Венера будет в ослабленном положении, что негативно отразится на личной жизни и настроении у большинства людей. Однако относительно сильный Меркурий станет своеобразным спасательным кругом для некоторых знаков зодиака.
Именно его подопечные смогут преодолеть трудности и даже получить из них выгоду.
Кому же июль принесет больше успеха?
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Для Близнецов июль станет временем новых знакомств и плодотворных деловых контактов. Энергия планет усилит их стремление к общению и обмену информацией. Хотя возможности для новых связей придется искать активнее обычного, успех будет сопровождать Близнецов в пути — особенно во второй половине месяца. Улучшится память, возрастет интеллектуальная активность, поездки пройдут успешно, а настроение будет на зависть окружающим. Финансовые перспективы также обещают быть обнадеживающими ближе к концу июля.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Девы — настоящие любимцы звезд этого месяца. Меркурий, управляющий этим знаком, дарит им максимум поддержки, благодаря чему Девы почувствуют прилив энергии, ясность мыслей и уверенность в своих силах. На работе начнется светлая полоса: все, за что возьмутся представители этого знака, будет складываться как можно лучше. Улучшится и самочувствие, исчезнут давние беспокойства здоровьем. В личной жизни наступит стабильность и гармония. Главное условие успеха — действовать честно, ответственно и с максимальной порядочностью. Это идеальное время, чтобы не просто планировать, а переходить к активным действиям.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Водолеи тоже окажутся под благоприятным влиянием Меркурия. В самом начале месяца они ощутят прилив уверенности, станут более привлекательными и убедительными. Это особенно важно для тех, кто работает с людьми или развивает свои проекты. Вторая половина июля будет богата удачными возможностями в новых начинаниях. Хорошее время для смены работы, открытия бизнеса, продвижения творческих или профессиональных идей. Звезды благоволят активным и нестандартным — смелые решения и новаторские подходы дадут плоды.
Также приведем совет мольфара о том, как легко получить деньги от Вселенной — конечно для тех, кто верит в такую возможность.
Как писали «ФАКТЫ», ранее тарологи составили прогноз на неделю с 23 по 29 июня.3103
Читайте нас в Facebook