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В телефоне убийцы Фарион был и мой профайл: мэр Филатов опубликовал обращение к министру МВД и требует пояснений
Мэр Днепра Борис Филатов официально обратился к министру внутренних дел Игорю Клименко с требованием предоставить объяснение, почему правоохранители не предупредили его о потенциальной угрозе жизни после обнаружения у подозреваемого в убийстве Ирины Фарион досье с его фамилией.
Так, в обращении, обнародованном 27 июня, Филатов отметил, что во время судебного заседания по делу об убийстве бывшей народной депутатки Ирины Фарион стало известно, что в облачном хранилище мобильного телефона подозреваемого Вячеслава Зинченко хранились PDF-файлы с информацией не только о погибшей, но и о других публичных лицах, среди которых — и сам Борис Филатов.
«Это может свидетельствовать о том, что был составлен определенный список граждан Украины, подлежащих физическому уничтожению», — написал он.
Филатов также напомнил, что 13 марта 2025 года возле его официального офиса, расположенного рядом с частным жильем, неизвестные, замаскированные под работников энергокомпании, незаконно установили камеру видеонаблюдения. Несмотря на сообщение об этом факте в МВД, никакой реакции на него не последовало.
«Утром
Кроме того, в заявлении упоминается еще один возможный фигурант этого списка — общественный деятель Сергей Стерненко, 1 мая 2025 года переживший покушение на его жизнь. Нападавшую тогда задержали на месте.
«Анализируя вышеуказанные события, невозможно прийти к другому выводу, кроме как о том, что все указанные события связаны между собой», — отмечает Филатов.
Мэр Днепра требует от министра объяснений, почему он как должностное лицо и гражданин не был проинформирован о факте включения его в потенциально опасный список.
Он также призывает объяснить, почему правоохранители не приняли никаких мер после обнаружения этой информации в ходе досудебного следствия и почему о ней он узнал только из СМИ.
«Почему этого не произошло ни после получения данной информации во время проведения досудебного расследования, ни после покушения на Сергея Стерненко, который также был фигурантом этого досье, непосредственно несущего потенциальную угрозу возможного посягательства на мою жизнь? Почему я должен узнавать вышеуказанную информацию от журналистов, присутствовавших во время судебного заседания, а не от представителей правоохранительных органов, в чьи. обязанностей входят профилактика и предотвращение преступлений?» — спросил Борис Филатов.
Ранее силовики рассказали подробности дела о покушении на убийство Сергея Стерненко.
Фото Днепровского горсовета67
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