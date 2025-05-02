За Стерненко следили с середины апреля: в СБУ рассказали подробности покушения на активиста

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении нападавшей на известного волонтера и активиста Сергея Стерненко. Об этом сообщили в ведомстве.

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«Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении злоумышленнице, которая 1 мая предприняла попытку убийства волонтера и активиста Сергея Стерненко. Фигурантке инкриминируется совершение преступления, предусмотренного следующими статьями Уголовного Кодекса: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27 и ч. 2 ст. 115 (оконченное покушение на убийство по корыстным мотивам, совершенное по заказу, по предварительному сговору группой лиц). Задержанная — 45-летняя уроженка Одесской области, проживавшая в столице. В конце прошлого года ее дистанционно завербовали российские спецслужбы, когда она искала быстрого заработка в интернете», — говорится в сообщении.

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По материалам дела, сначала по заказу российских кураторов подозреваемая вела наблюдение за определенными автомобилями, фотографировала их и передавала информацию своему «контакту».

«Впоследствии агент начала получать новые задачи. В частности, по инструкции своего куратора должна была произвести самодельное взрывное устройство, а также сменила место жительства — переехала в квартиру в центральной части Киева. С середины апреля фигурантка начала следить за общественным активистом и волонтером Сергеем Стерненко, поселившись в одном с ним жилом комплексе. Позже она получила координаты „схрона“, где было спрятано огнестрельное оружие — пистолет модели ПМ и патроны к нему. А утром 1 мая 2025 года куратор дал ей указание совершить убийство активиста вблизи его дома. Благодаря предварительным наблюдениям, злоумышленнице уже были известны марка автомобиля и приблизительное время, когда волонтер покидает свое жилье. В момент выхода Сергея Стерненко из дома российская агентша произвела несколько выстрелов: одна из пуль попала ему в ногу. Нападающая была мгновенно задержана на месте сотрудниками Службы безопасности Украины», — сообщили в СБУ.

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В результате обысков у подозреваемой обнаружен телефон с доказательствами работы на рф, а также компоненты к самодельному взрывному устройству, которые она хранила в другой квартире. Досудебное расследование СБУ продолжается.

Как сообщает Суспільне Новини, подозреваемая в нападении на Стерненко перед судебным заседанием заявила, что не знала волонтера и не следила за его деятельностью. Прокуроры будут просить для подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

Как писали «ФАКТЫ», активист Стерненко рассказал, что он уже был прооперирован, а попавшая пуля вышла навылет. Ничего важного в организме не было травмировано.

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