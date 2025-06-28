Знаменитый супертяжеловес Деонтей Уайлдер избил соотечественника в бою в США (видео)

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (44 победы, 43 из них — нокаутом, 4 поражения, 1 ничья), проигравший в бою-реванше Тайсону Фьюри, победно вернулся на ринг после годичной паузы.

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В ночь на субботу, 28 июня, 39-летний боксер по прозвищу Бронзовый бомбардировщик на арене Charles Koch Arena в американском Уичито одержал досрочную победу над своим 37-летним соотечественником Тайрреллом Херндоном (24 победы, 16 из них — нокаутом, 6 поражений).

Уайлдер потряс своего оппонента уже во 2-м раунде, когда левым хуком отправил Херндона в нокдаун.

В 6-й трехминутке заметно подуставший соперник экс-чемпиона мира еще раз оказался на настиле ринга, а в 7-й, когда Херндон уже попросту перестал отвечать на удары именитого оппонента, рефери прекратил избиение, зафиксировал победу 102-килограммового Уайлдера техническим нокаутом.

Деонтей в первом с июня 2024-го поединке закрыл серию из двух поражений подряд и отпраздновал первый успех с октября 2022-го, когда он нокаутировал гиганта из Финляндии Роберта Хелениуса.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Деонтей Уайлдер вспомнил свой самый жуткий нокаут в карьере.

Фото X Ring Magazine



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