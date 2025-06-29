Ночью враг массированно атаковал Украину ракетами и дронами: что известно о последствиях на данный момент (фото, видео)

Россияне продолжают обстреливать Украину. В ночь на 29 июня враг нанес массированную комбинированную атаку по городам и селам Украины.

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Как сообщает Telegram-канал «monitor», врагом были применены: крылатые ракеты Х-101/55, запущенные бортами ту-95мс; крылатые ракеты 3м14 комплекса «Калибр», запущенные с акватории Черного моря; гиперзвуковые аэробалистические ракеты Х-47м2 комплекса «Кинжал»; баллистические ракеты 9м723 ОТРК «Искандер-М"/КN-23; БпЛА типов «Шахед-Герань», «Гербера» и имитационного назначения.

Под ударом находились Кременчуг, Полтава, Днепр, Николаев, отдельные громады Львовской области. Зафиксировано разрушения. Атака БпЛА продолжалась 9 часов 52 минуты — с 19:05 28.06 по 04:57 29.06. Ракетная атака продолжалась 2 часа 58 минут — с 01:59 по 04:57.

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Как сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, из-за вражеских атак имеем последствия для гражданской инфраструктуры.

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«Смела. Продолжается ликвидация последствий масштабной ракетно-дроновой атаки на город. Рядом с горожанами все нужные службы. На месте координируемся. Развернутый оперативный штаб. Имеем шестерых пострадавших. Из них — один ребенок. Им оказывают необходимую помощь. По предварительным данным, повреждено три девятиэтажки. Существенно поврежден также местный колледж. Национального университета пищевых технологий», — говорится в сообщении.

Он добавил, что спасатели ликвидировали два пожара, эвакуировали 70 человек и освободили мужчину из лифтовой шахты.

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Как сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров, россияне нанесли ракетный удар по Запорожью.

«Повреждено производственное помещение одного из предприятий. Предварительно люди не пострадали», — рассказал он.

Как сообщил руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким, около 01:28 враг атаковал Николаев баллистикой и с 02:56 несколькими группами «Shahed 131/136».

«Под ударом был объект инфраструктуры. Возник пожар, который был ликвидирован спасателями. Повреждены складские здания. Пострадавших нет», — написал он.

Также Ким добавил, что 28 июня в 07:32 враг совершил артиллерийский обстрел и дважды атаковал дронами типа FPV Куцурубскую громаду.

«В результате чего в селе Дмитровка поврежден частный дом. Также в результате атаки FPV-дроном в с. Лупареве Галицыновской громады поврежден дачный дом. Пострадавших нет. Вечером, 28 июня, в 16:40 враг атаковал FPV-дроном г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет», — написал он.

Как сообщил блогер «Николаевский Ванёк», по Николаеву ночью было выпущено шесть ракет «Искандер»: 3 кассетных и 3 фугасных. Обошлось — без пострадавших.

По словам руководителя Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук, в результате массированного обстрела обломки вражеских целей упали на территории частных хозяйств Рогатинской и Большевцевской громад Ивано-Франковского района.

«В селе Васючин повреждены окна здания Церкви Покрова Пресвятой Богородицы УГКЦ и частично — деревянная колокольня. В селе Нараевка — травмирована женщина. Она госпитализирована в медицинское учреждение. Поврежден жилой дом. Самое главное — обошлось без погибших», — говорится в сообщении.

Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что ночью враг атаковал Львовщину боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами.

«По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Спасибо за это нашей противовоздушной обороне. Оккупанты били по критической инфраструктуре нашей области. На месте работают все профильные службы», — говорится в сообщении.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что враг пытался бить по критической инфраструктуре.

«Несмотря на сложность этой ночной комбинированной атаки, во Львове не пострадал ни один человек и ни одно гражданское здание. Спасибо силам ПВО за защиту!» — написал он.

Отметим, что Польша вместе со странами-союзниками в эту ночь поднимала в воздух военные самолеты из-за российской атаки на Украину. Об этом сообщает Twitter-аккаунт (X) Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

Как сообщил руководитель Полтавской ОВ Владимир Когут, предварительно, в Кременчугском районе атаковано одно из предприятий.

«Произошел пожар. Подразделения ГСЧС уже работают над ликвидацией последствий. Информация о пострадавших на данный момент не поступала», — говорится в сообщении.

Он добавил, что из-за падения обломков в Полтавском районе произошло возгорание здания одного из предприятий.

«Пожар ликвидирован. Также повреждена пристройка жилого дома. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших. Кроме того, в результате технологического нарушения без света остались 1614 бытовых и 58 юридических потребителей в 18 населенных пунктах Лохвицкой и Великобагачанской громад», — говорится в сообщении.

По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, этой ночью россияне снова целили по Никопольщине.

«Тяжелую артиллерию и fpv-дрон направили на Марганецкую и Покровскую громады. Уже утром ударили БПЛА по райцентру. Обошлось без пострадавших. Что касается разрушений, то специалисты еще работают на местах — обследуют атакованные территории», — сообщил он.

Также накануне вечером враг обстрелял Харьков дронами. В результате «прилета» вражеского БпЛА горела крыша частного дома в Киевском районе города. Предварительно есть пострадавший. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Как писали «ФАКТЫ», утром 27 июня оккупанты ударили по Днепропетровщине баллистикой.

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