Беспрецедентное количество разрушений: увеличивается количество погибших и пострадавших в результате российской атаки по десяткам гражданских объектов в Днепре

Днепр 24 июня вздрогнул от очередной ракетной атаки со стороны россии, которая стала одной из самых масштабных для города за все время полномасштабной войны. Под удар попали десятки гражданских объектов — школы, больницы и пассажирский поезд.

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По предварительным данным Днепропетровской областной прокуратуры, погибли 17 человек. Среди более 250 раненых — 27 детей.

Городской голова Борис Филатов назвал атаку «одним из самых дерзких ударов» по Днепру. «Беспрецедентное количество разрушений, которых город еще не видел за все время полномасштабной войны», — добавил Филатов. Предварительные подсчеты свидетельствуют: повреждены 34 учебных заведения, в том числе музыкальная школа, профтехучилище и центры внешкольного образования.

Разрушения зафиксированы на восьми объектах медицинской инфраструктуры — больница, амбулатории, стоматполиклиника. «Пострадали Кайдацкая насосно-фильтровальная станция, 16 районных и придомовых котельных, Правобережное управление соцзащиты, церковь Петра и Павла, Органный зал, Ледовая Арена, АЗС, исправительная колония, здания хлебзавода…», — попытался перечислить причиненный ущерб мэр.

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Отдельной линией трагедии стала атака возле пассажирского поезда «Укрзализныци» сообщением Одесса—Запорожье, в котором на момент обстрела находилось более полутысячи человек. Были повреждены пять вагонов, выбиты окна, получили травмы несколько пассажиров. К счастью, погибших нет.

По словам начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, в больницы обратились десять пострадавших, среди них — трое детей в возрасте от 5 месяцев до 6 лет. У раненых — минно-взрывные и осколочные травмы.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что этот обстрел — «очередной российский удар по жизни». Он также призвал к ужесточению санкций.

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«россия не способна производить баллистические ракеты без компонентов из других стран… Нужно значительное ужесточение санкций против россии», — сказал Зеленский. Президент поблагодарил всех, кто помогает Украине выстоять перед российским варварством.

Напомним, что 24 июня захватчики также атаковали один из учебных центров Сухопутных войск ударными дронами. Благодаря превентивным мерам, личному составу удалось избежать значительных потерь. Ранение получил один военный, его госпитализировали.

Фото со страницы Бориса Филатова

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