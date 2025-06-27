Оккупанты ударили по Днепропетровщине баллистикой: есть погибшие и раненые

Утром 27 июня в Днепре и области было слышно несколько взрывов. Объявлена воздушная тревога.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщили о воздушной тревоге в восточных и южных регионах Украины, а также предупреждали о скоростной цели, летящей в сторону Днепра.

ВІДЕО ДНЯ

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что взрывы прогремели в городе Самар, детали будут сообщены позже.

Повторные цели тоже летели на Самар.

РЕКЛАМА

«В один и тот же сектор работают в Самаре» , — сообщил мониторинговый канал «Николаевский Ванек».

«В городе Самар из-за ракетной атаки, к сожалению, есть погибшие и раненые. Возник пожар. Информацию уточняем» , — сообщил Сергей Лысак.

Впоследствии он уточнил, что погибли три человека, 14 получили ранения.

РЕКЛАМА

Напомним, днем 24 июня россияне также атаковали ракетами Днепропетровскую область. По словам городского головы Бориса Филатова, по ущербу это был один из самых дерзких ударов по Днепру за все время полномасштабной войны. Погибли 27 человек, около сотни раненых.

В областном центре под удар попала инфраструктура, учебные и медицинские учреждения, админздания, здание Государственной службы чрезвычайных ситуаций, пассажирский поезд «Укрзалізниці».

В тот же день под обстрел попал и город Самар. Там двое погибших и более 10 раненых.

271

Читайте нас в Facebook