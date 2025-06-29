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Спорт

Двукратный чемпион Всемирных шахматных Олимпиад умер в 50 лет

14:49 29 июня 2025
Тигран Налбандян

Вечером в воскресенье, 29 июня, в храме Сурб Ованес в Ереване состоится панихида по знаменитому армянскому шахматисту, двуккратному чемпиону Всемирных Олимпиад Тиграну Налбандяну, который скончался накануне в возрасте 50 лет, сообщает официальный сайт Федерации шахмат Армении. Ранее не стало легендарного советского шахматиста, сбежавшего из СССР.

В 1996 году на 32-й шахматной Олимпиаде, проходившей в Ереване, Тигран Налбандян выступал за вторую сборную Армении. А затем — уже в статусе главного тренера — в 2006 и 2008 годах стал с армянской сборной чемпионом Всемирных шахматных Олимпиад в Турине и Дрездене.

Гроссмейстер был основателем и директором знаменитой шахматной школы «Каисса» в Ереване, в которой обучаются дети и подростки из Армении и из других стран.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский чемпион мира по шахматам внезапно умер в 46 лет.

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