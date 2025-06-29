- 13:23 Инвестиция в инфраструктуру государственного значения: на Закарпатье «Ветряные парки Украины» помогут с восстановлением разрушенного моста
- 13:21 Наступление россии провалилось: эксперты назвали причину
- 13:12 Favbet Foundation и FAST продолжают обучать спасению жизней: тренинги для тренеров по биатлону в Чернигове
- 12:57 Женитьба миллиардера: в сети обсуждают обручальное кольцо невесты за несколько миллионов долларов
- 12:44 «Это был полный шок»: у двукратной олимпийской чемпионки и трехкратной чемпионки мира обнаружили рак
- 12:20 Зимой привязали к дереву и обливали холодной водой: в начале большой войны мужчина пошел за детским питанием и попал в плен, из которого до сих пор не вернулся
- 11:58 Террористы атаковали Кривой Рог: пострадали три человека
- 11:55 Вселенная готовит сказочное богатство: кто скоро получит шанс укрепить свое финансовое положение
- 11:23 Дуда призвал Украину быть терпеливой к новому президенту Польши: что произошло
- 10:57 «Самая затроленная женщина в мире»: принц Гарри решил вступиться в жену
- 10:26 Не будет ни одного жучка: блогерша Марина посоветовала, как лучше хранить крупы
- 10:14 «Маленькое чудо уже в пути»: Борис Беккер станет отцом пятый раз
Двукратный чемпион Всемирных шахматных Олимпиад умер в 50 лет
Вечером в воскресенье, 29 июня, в храме Сурб Ованес в Ереване состоится панихида по знаменитому армянскому шахматисту, двуккратному чемпиону Всемирных Олимпиад Тиграну Налбандяну, который скончался накануне в возрасте 50 лет, сообщает официальный сайт Федерации шахмат Армении. Ранее не стало легендарного советского шахматиста, сбежавшего из СССР.
В 1996 году на 32-й шахматной Олимпиаде, проходившей в Ереване, Тигран Налбандян выступал за вторую сборную Армении. А затем — уже в статусе главного тренера — в 2006 и 2008 годах стал с армянской сборной чемпионом Всемирных шахматных Олимпиад в Турине и Дрездене.
Гроссмейстер был основателем и директором знаменитой шахматной школы «Каисса» в Ереване, в которой обучаются дети и подростки из Армении и из других стран.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский чемпион мира по шахматам внезапно умер в 46 лет.
Фото из соцсетей
Читайте нас в Facebook
Кабачки по-турецки за 5 минут на сковороде: будете готовить их каждый день, потому что это вкусно и доступно