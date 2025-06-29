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Лучше не рисковать: почему эксперты не рекомендуют автовладельцам использовать 92-й бензин вместо 95-го
Рост цен на нефть в мире может привести к повышению цены на 95-й бензин в Украине. Но несмотря на рост цены, водителям не стоит экономить на топливе для своего авто и не использовать бензин с более низким октановым числом.
По информации экспертов, использование несоответствующего бензина может ускорить износ отдельных деталей двигателя или привести к его загрязнению. Существует также риск возникновения детонации, способной серьезно повредить мотору, пишет uamotors.
Между марками бензина А95 и А92 довольно большая разница. Бензин марки А95 имеет высшее октановое число, благодаря чему обеспечивает лучшую эффективность сгорания, что положительно влияет на мощность двигателя и расход топлива.
92-й бензин уступает по этому показателю, но при этом отвечает всем требованиям качества и может без проблем использоваться, если автомобиль изначально рассчитан на него.
Если вместо А95 залить А92, то из-за менее эффективного сгорания мощность двигателя может снизиться, а расход топлива может возрасти.
Опытные водители советуют использовать 92-й бензин только в крайнем случае.
Постоянная замена горючего с более высоким октановым числом на менее качественный вариант может обернуться дорогостоящим ремонтом и снизить ресурс двигателя.
Вместе с тем, зимой эксперты советуют использовать бензин с более низким октановым числом, вместо более высокооктановых вариантов. У него меньшая склонность к замерзанию, лучше стартовая способность.139
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