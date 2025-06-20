Бензин А-95 может подорожать на 10 гривен за литр: что может этому помешать

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном, вылившаяся в еженощные ракетные обстрелы друг друга, может серьезно ударить по украинским автовладельцам. Причина тому — рост цен на нефть в мире и на бензин в Украине до 65 гривен за литр А-95.

ВІДЕО ДНЯ

Такой прогноз дал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. При этом такого скачка можно будет и избежать, если как следует будет работать Антимонопольный комитет Украины.

Так, эксперт прогнозирует что конфликт между Ираном и Израилем будет проходит с обоюдными обстрелами средней интенсивности в течение нескольких недель. Реакцией на эти события станет рост цен на нефть до 75−80 долларов за баррель. Заметим, что в четверг, 19 июня, нефть марки Brent стоила 76 долларов за баррель, тогда как в начале июня это были 64 доллара.

Следствием подорожания нефти эксперт назвал рост цен на бензин, при котором, например, марка А-95 подорожает до 65 гривен за литр, что при цене 19 июня в 56,65 грн, даст прирост почти в 10 гривен. В целом с начала июня средняя цена А-95 уже выросла на 2,1 гривны — с 54,55 грн.

РЕКЛАМА

При этом, как подчеркивает Владимир Омельченко, пока рост цен на топливо из-за повышения котировок на нефть не коснулся Украины в полной мере, и рост еще впереди. При этом он предупредил о том, что многие игроки рынка попытаются завысить цены на АЗС искусственно, помешать чему своей работой должен Антимонопольный комитет Украины. Если АМКУ будет работать как следует, считает эксперт, роста бензина А-95 до 65 гривен за литр удастся избежать.

Между тем экс-глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прогнозирует подорожание газа для украинцев из-за конфликта Ирана и Израиля.

РЕКЛАМА

81

Читайте нас в Facebook