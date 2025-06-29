«Золотой» июль: в разгар лета-2025 ретроградный Меркурий откроет путь к богатству трем знакам зодиака

Планета Меркурий в 2025 году будет трижды находиться в состоянии ретроградности («обратном движении»): 15 марта — 7 апреля, 18 июля — 11 августа и 10−29 ноября.

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В своем прямом движении Меркурий помогает развиваться интеллектуально, налаживать коммуникации, совершать куплю-продажу, держать в порядке документы.

В «обратном движении» все, что связано с перечисленными действиями и процессами, ставится на паузу.

Несмотря на то, что астрологическая ситуация июля сложна, если знать нюансы, то можно добиться своей цели, и даже получить что-то большее, пишет Ukr.Media.

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Астрологи советуют в это время с осторожностью относиться к подписанию важных сделок, крупных покупок, запуску новых проектов.

Вместе с тем есть знаки зодиака, которые в этот период благодаря своему характеру и интуиции могут строить основательные финансовые решения.

Овен

Июль для Овнов станет периодом максимальной производительности. Ваша внутренняя сила и решимость позволит улучшить свои позиции. Особенно хорошо обстоят дела, связанные с обучением, повышением квалификации или изменением профессионального направления.

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В бизнесе период до 19 июля лучше использовать для юридических формальностей, финансовых расчетов и ключевых решений. Позже можно только дорабатывать детали и усовершенствовать стратегию.

Хорошо будет идти командная работа. Важно делегировать часть задач. Стратегическое планирование лучше выполнять самостоятельно, а для совместной работы идеально подходят проекты, где можно проявить лидерство и вдохновить других.

Лев

Львам июль принесет повышение эффективности. Это очень удачный период, когда природная харизма, способность вести за собой и мышление помогут получить конкретные финансовые результаты.

Чтобы потенциально выгодные контакты действительно принесли пользу, нужно подойти к этому взвешенно, подготовиться заранее. Следует также подобрать умных и креативных людей в свою команду.

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Важно помнить, что финансовый успех — это не случайность, а результат взаимодействия. Чем активнее вы будете общаться, делиться идеями, предлагать помощь или сотрудничество, тем больше шансов, что ваши усилия будут оценены.

Интеллектуальный труд, переговоры, участие в новых инициативах даст реальные результаты, если действовать системно и уверенно.

Близнецы

Близнецам к периоду ретроградности Меркурия следует использовать время для поиска новых возможностей заработка, разработки идей, которые могут принести прибыль или для смены работы. Интуиция подскажет, когда следует действовать активно, а когда держать паузу.

После 19 июля, когда Меркурий станет ретроградным, лучше избегать спонтанных финансовых решений. Это время для просмотра планов, доработки деталей, коррекции старых идей. Нового ничего начинать не стоит.

Кроме того, со всей ответственностью следует подойти к выбору партнеров в бизнесе. Если вы чувствуете сомнение или подозрение в отношении человека — лучше остановиться и проверить информацию еще раз. Такая осторожность сейчас может уберечь от серьезных финансовых проблем.

О том, какие знаки зодиака ждет успех в июле 2025 года, читайте в гороскопе на сайте «ФАКТОВ».

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