Украина выходит из Оттавской конвенции: что это значит

После трех лет «большой» российско-украинской войны Украина выходит из Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин. Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко.

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«Это шаг, которого давно требовала реальность войны. Россия не является стороной настоящей Конвенции и массово применяет мины против наших военных и гражданских. Мы не можем оставаться связанными в условиях, когда у врага нет никаких ограничений», — заявил депутат.

Президент Зеленский ввел в действие решение СНБО по выходу из Оттавской конвенции, зПосле трех лет «большой» российско-украинской войны Украина выходит из Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин. Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко.

«Это шаг, которого давно требовала реальность войны. Россия не является стороной настоящей Конвенции и массово применяет мины против наших военных и гражданских. Мы не можем оставаться связанными в условиях, когда у врага нет никаких ограничений», — заявил депутат.

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Президент Зеленский ввел в действие решение СНБО по выходу из Оттавской конвенции, запрещающей производство и применение противопехотных мин.



По словам Костенко, соответствующее решение ожидает рассмотрения в Верховной раде для законодательного закрепления.

После этого Украина может легально использовать противопехотные мины на своей территории. Кроме того, возможно возобновление или наращивание собственного производства противопехотных мин.

Официальный выход государства из Оттавской конвенции происходит через шесть месяцев после официального уведомления об этом ООН.

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Ряд стран Восточной Европы также прекратили участие в этой конвенции из-за угрозы российской агрессии и необходимости установления минных заграждений.

Оттавская конвенция вступила в силу 1 марта 1999 года. К августу 2022 года 164 государства ратифицировали ее или присоединились к ней, среди которых и Украина. Верховная Рада ратифицировала договор в 2005 году.

Документ направлен на ликвидацию противопехотных наземных мин в мире. Также он обязывает государства-участники уничтожать запасы этого оружия и проводить разминирование территорий. Однако США, Китай и россия (бывшие или нынешние производители мин) не подписали договор.

Как сообщали «ФАКТЫ», россия массово использует противопехотные мины на фронте. В преддверии вторжения в Украину в 2022 году россияне перебросили к нашим границам большое количество техники и боеприпасов, в том числе и противопехотные мины ОЗМ-72 и МОН-52.

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