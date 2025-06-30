- 00:02 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 30.06 22:28 Модные розы для подарка-2025: обратите внимание на детали
- 30.06 22:01 Невероятная галета с абрикосами: готовится очень просто
- 30.06 21:30 Джастин Бибер нарушил молчание относительно драмы в отношениях с Хейли
- 30.06 21:20 На острове Водников просел грунт под частным домом: жители обвиняют компанию, которая намывает песок по руслу Днепра
- 30.06 21:01 Можно ли жарить на оливковом масле: ответ может удивить
- 30.06 20:45 Финансовый провал и судьбоносная встреча: гороскоп на июль для всех знаков зодиака
- 30.06 20:33 Защитник рассказывал, что смерть трижды его миновала: на Донбассе погиб отец двоих детей с Ровенщины
- 30.06 20:07 Клубничный чизкейк: можно тем, кто боится поправиться
- 30.06 19:56 Близнецам — «Туз Кубков», Девам — «Колесница», а Весам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 1 июля
- 30.06 19:43 Угрожает соглашению между Украиной и США: россия захватила ценное месторождение лития в Донецкой области
- 30.06 19:33 Экс-тренер сборной россии, домогавшийся чемпионки мира, ликвидирован воинами ВСУ
США сняли санкции с венгерской АЭС, которую строил «Росатом», — Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что американское правительство сняло санкции, которые были связаны со строительством атомной электростанции «Пакш-ІІ».
Об этом он написал на своей странице на платформе Х.
«США сняли санкции, которые блокировали строительство АЭС „Пакш II“. Эти политически мотивированные меры были введены администрацией Джо Байдена незадолго до вступления в должность Дональда Трампа», — читаем в сообщении.
Пока что реакции США на это не было. Российская государственная энергетическая компания «Росатом» возглавляет проект расширения и должна построить два новых реактора на атомной электростанции «Пакш-ІІ» к югу от Будапешта, единственной атомной электростанции Венгрии.
Сейчас в эксплуатации находятся четыре реактора. Оборудование производится в россии и Франции, говорит Сийярто. Антироссийские санкции были введены бывшим президентом США Джо Байденом.
Владислав Власюк, комиссар по санкциям президента Украины, опровергает версию Будапешта и обвиняет министра иностранных дел Венгрии в «манипуляциях». Он объясняет, что «Пакш-ІІ» пользуется исключением из санкций ЕС. США не отменили санкции, но есть исключение для гражданских ядерных энергетических проектов, начавшихся до ноября 2024 года.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, писали о том, что Трамп разочаровал позицией относительно санкций против россии.60
Читайте нас в Facebook
Кабачки по-турецки за 5 минут на сковороде: будете готовить их каждый день, потому что это вкусно и доступно
Близнецам — «Туз Кубков», Девам — «Колесница», а Весам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 1 июля