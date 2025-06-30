Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что американское правительство сняло санкции, которые были связаны со строительством атомной электростанции «Пакш-ІІ».

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Об этом он написал на своей странице на платформе Х.

«США сняли санкции, которые блокировали строительство АЭС „Пакш II“. Эти политически мотивированные меры были введены администрацией Джо Байдена незадолго до вступления в должность Дональда Трампа», — читаем в сообщении.

Пока что реакции США на это не было. Российская государственная энергетическая компания «Росатом» возглавляет проект расширения и должна построить два новых реактора на атомной электростанции «Пакш-ІІ» к югу от Будапешта, единственной атомной электростанции Венгрии.

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Сейчас в эксплуатации находятся четыре реактора. Оборудование производится в россии и Франции, говорит Сийярто. Антироссийские санкции были введены бывшим президентом США Джо Байденом.

Владислав Власюк, комиссар по санкциям президента Украины, опровергает версию Будапешта и обвиняет министра иностранных дел Венгрии в «манипуляциях». Он объясняет, что «Пакш-ІІ» пользуется исключением из санкций ЕС. США не отменили санкции, но есть исключение для гражданских ядерных энергетических проектов, начавшихся до ноября 2024 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, писали о том, что Трамп разочаровал позицией относительно санкций против россии.

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