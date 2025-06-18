- 00:07 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 18.06 23:02 На закупках медоборудования для онкобольных Института рака украли более 231 миллиона гривен, — НАБУ
- 18.06 22:27 Секреты использования лаванды на кухне: некоторые из них вам точно понравятся
- 18.06 22:00 Ароматное масло с анчоусами: просто и вкусно
- 18.06 21:30 Ситуация напряженная: сын Дэвида Бекхэма Бруклин проигнорировал рыцарское звание отца
- 18.06 21:01 Как выбрать сладкий арбуз в магазине: есть проверенные методы
- 18.06 20:52 Украина U21 в игре с красной карточкой уступила Нидерландам и вылетела с Евро-2025: видеообзор матча
- 18.06 20:45 «Любуясь розами художницы Елены Нестеровой, будто чувствуешь их аромат», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 18.06 20:33 Сделал сознательный выбор в пользу военной службы: война забрала жизнь 24-летнего пограничника с Черниговщины
- 18.06 20:06 Маффины с виноградом, сыром дорблю и миндалем: смело подавайте на праздничный стол
- 18.06 19:54 Близнецам — «Звезда», Овнам — «Император», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 19 июня
- 18.06 19:48 В Киеве назвали число погибших во время ракетной атаки россиян
«Санкции будут стоить нам миллиарды и миллиарды долларов»: Трамп разочаровал позицией относительно россии
Президент США Дональд Трамп выразил скептицизм по поводу новых санкций своей администрации против россии. Европейцы много говорят об этом, но сначала они должны действовать сами, заявил Трамп в кулуарах саммита G7 в Канаде относительно европейских усилий для увеличения давления на россию.
«Не забывайте, санкции стоят нам много денег, — подчеркнул Трамп. — Если я введу санкции против страны, это будет стоить США много денег. Мы говорим о миллиардах и миллиардах долларов».
Европейцы надеялись убедить Трампа на саммите G7 усилить давление на рф с помощью новых карательных мер. Например, они хотят еще больше сократить государственные доходы россии от экспорта, снизив ценовой предел на продажу российской нефти таким странам, как Индия и Китай, с нынешних 60 до 45 долларов за баррель. Ценовая граница была введена в 2022 году и предусматривает санкции против субъектов, причастных к экспорту российской нефти по более высоким ценам, пишет n-tv.de.
Дональд Трамп планировал также встретиться с Владимиром Зеленским для двусторонних переговоров. Однако он досрочно покинул саммит G7. Ранее он выражал открытость идее использования главы кремля путина в качестве посредника в войне между Израилем и Ираном.
«Я был бы открыт к этому», — сказал он телеканалу ABC.
Такая позиция Трампа непонятна канцлеру Германии Фридриху Мерцу.
«Я лично не вижу, чтобы президент россии мог играть посредническую роль в этом конфликте. путин должен прекратить свою войну против Украины», — сказал Мерц.
Как сообщило издание Bloomberg вечером 17 июня, на саммите G7 в Канаде Трамп разочаровал союзников. Свой аргумент он повторил во время ужина лидеров за закрытыми дверями.
В публикации говорится, что европейские страны все больше сомневаются, можно ли доверять Дональду Трампу в вопросе дальнейшего давления на россию.
Они не хотят его раздражать, но вместе с тем ищут способы помочь Украине в случае отказа США поддерживать Киев.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина потеряла своего самого мощного союзника — США. На слушаниях в Конгрессе США министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что у администрации Трампа «совсем другое мнение» о войне в Украине, чем было у администрации Джо Байдена.
156
Читайте также: Украина сделала первый шаг к реализации соглашения с США о добыче полезных ископаемых
Читайте нас в Facebook
Близнецам — «Звезда», Овнам — «Император», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 19 июня
Тельцам категорически нельзя сегодня врать, а Львам не стоит начинать новый проект: гороскоп на 18 июня и информация о совместимости в браке от мольфара