«Санкции будут стоить нам миллиарды и миллиарды долларов»: Трамп разочаровал позицией относительно россии

Президент США Дональд Трамп выразил скептицизм по поводу новых санкций своей администрации против россии. Европейцы много говорят об этом, но сначала они должны действовать сами, заявил Трамп в кулуарах саммита G7 в Канаде относительно европейских усилий для увеличения давления на россию.

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«Не забывайте, санкции стоят нам много денег, — подчеркнул Трамп. — Если я введу санкции против страны, это будет стоить США много денег. Мы говорим о миллиардах и миллиардах долларов».

Европейцы надеялись убедить Трампа на саммите G7 усилить давление на рф с помощью новых карательных мер. Например, они хотят еще больше сократить государственные доходы россии от экспорта, снизив ценовой предел на продажу российской нефти таким странам, как Индия и Китай, с нынешних 60 до 45 долларов за баррель. Ценовая граница была введена в 2022 году и предусматривает санкции против субъектов, причастных к экспорту российской нефти по более высоким ценам, пишет n-tv.de.

Дональд Трамп планировал также встретиться с Владимиром Зеленским для двусторонних переговоров. Однако он досрочно покинул саммит G7. Ранее он выражал открытость идее использования главы кремля путина в качестве посредника в войне между Израилем и Ираном.

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«Я был бы открыт к этому», — сказал он телеканалу ABC.

Такая позиция Трампа непонятна канцлеру Германии Фридриху Мерцу.

«Я лично не вижу, чтобы президент россии мог играть посредническую роль в этом конфликте. путин должен прекратить свою войну против Украины», — сказал Мерц.

Как сообщило издание Bloomberg вечером 17 июня, на саммите G7 в Канаде Трамп разочаровал союзников. Свой аргумент он повторил во время ужина лидеров за закрытыми дверями.

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В публикации говорится, что европейские страны все больше сомневаются, можно ли доверять Дональду Трампу в вопросе дальнейшего давления на россию.

Они не хотят его раздражать, но вместе с тем ищут способы помочь Украине в случае отказа США поддерживать Киев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина потеряла своего самого мощного союзника — США. На слушаниях в Конгрессе США министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что у администрации Трампа «совсем другое мнение» о войне в Украине, чем было у администрации Джо Байдена.

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